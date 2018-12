Spazzacorrotti | M5S chiama al voto

Ddl anticorruzione - ok del Senato con fiducia. E il M5s già prepara lo "Spazzacorrotti day" : Via libera del Senato al ddl anticorruzione. L'aula di palazzo Madama ha votato la fiducia posta dal governo sul provvedimento caro al ministro della Giustizia Bonafede. I sì sono stati 161, 119 i voti contrari e un astenuto. Ora il testo tornerà all'esame della Camera per l'approvazione definitiva.Anche se l'ultimo passaggio fu parecchio turbolento, a Montecitorio, questa volta, non dovrebbero esserci sorprese, con il ...