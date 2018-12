Spari contro l’auto di don Antonio Coluccia | il prete degli ultimi nemico della mafia

Roma : iniziano controlli anti-spaccio in municipi di Spari : Roma – Sono partiti oggi i controlli ‘antispaccio’ della Polizia locale di Roma Capitale nelle scuole della citta’ voluti dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il lunedi’ e giovedi’ di questa settimana tocchera’ ai municipi dispari , il martedi’ e il mercoledi’ sara’ la volta di quelli pari. L’agenda degli interventi e’ stata messa a punto fino al 21 dicembre. Oggi ...

Tony Colombo - Spari contro la sua casa discografica : forse una vendetta per la love story con la vedova del boss : Almeno dieci colpi di pistola contro la sede della casa discografica del cantautore neomelodico Tony Colombo . Un agguato in pieno stile camorristico messo a segno giovedì 1 novembre, al tramonto, a Secondigliano (Napoli). Il tutto a poco più di una settimana dall’omicidio di Francesco Climeni, il 55enne legato al clan Licciardi ucciso mentre saliva a bordo della sua Smart al Rione Berlingieri. Ma la spedizione punitiva messa a segno a ...

Spari contro parcheggiatori - un arresto : 11.45 E' stato arrestato dai carabinieri il presunto autore della 'stesa', azione armata con l'esplosione di colpi di pistola a scopo intimidatorio, avvenuta in via Chiatamone l'8 aprile scorso a Napoli. Il raid contro parcheggiatori abusivi dopo che uno scooter lasciato in loro custodia, era stato rubato. La compagnia carabinieri di Napoli Centro ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un indagato ...