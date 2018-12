Sotto il gilet giallo niente

Le tasse di successione - l'altra sfida (ancora Sotto traccia) dei Gilet Gialli : Perché l'Isf, la patrimoniale sulla fortuna, sì e le tasse di successione no? Nei giorni caldi dell'insurrezione che ha invaso di Gilet Gialli quasi tutte le grandi città francesi per non dire di Parigi che si prepara all'Atto Quinto nonostante l'impegno del presidente a mettere sul tavolo una decina di miliardi di euro per aumentare il potere d'acquisto dei francesi (che, però, dal '68 a oggi è quadruplicato, ...

Parigi trema Gilet gialli Sotto attacco di lacrimogeni e pallottole di gomma (VIDEO) : Francia, scontri per le vie di Parigi tra polizia e i Gilet gialli, si registrano lanci di lacrimogeni e pallottole di gomma E’ un sabato di alta tensione a Parigi. Nel «quarto atto» della protesta dei Gilet gialli, al grido di «Macron démission», i manifestanti venuti da tutta la Francia e dalle periferie, hanno iniziato di buon mattino a riunirsi sugli Champs Elysées, alla Madeleine, alla Bastiglia e in altre zone di Parigi con l’intenzione di ...

Francia Sotto assedio - 6 gare di Ligue 1 rinviate a causa dei ‘gilet gialli’ : Ligue 1, sono ben sei le gare rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’ che sta mettendo a ferro e fuoco la Francia Sono 6 in totale le partite di Ligue 1 in programma nel weekend rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’. Ieri la Federcalcio francese, Lfp, ha annunciato la sospensione anche di Nimes-Nantes che si sarebbe dovuta disputare domani facendo salire a 6 il numero di campionato rinviate. ...

Francia Sottosopra per i "Gilet gialli" : 22.52 In 75mila a protestare in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di mobilitazione nazionale dei "gilet gialli", che hanno fatto registrare violenti scontri a Parigi. Lo rende noto il ministero dell'Interno francese. Scontri a Nantes, Marsiglia, Avignone, Nizza e tante altre città francesi. Auto in fiamme, camion che bloccavano le strade, usati come barricate gli alberi di Natale pronti a essere addobbati per le feste. Sei ...

Torna la rabbia dei gilet gialli. Parigi e Macron sono Sotto assedio : E il presidente francese ha già fatto capire di non voler arretrare sul caro-carburanti e sulla politica economica. Ma la Francia si sta ribellando: e non è più solo una protesta sul prezzo della ...

Gilet gialli - scontri con la polizia in centro a Bruxelles : auto in fiamme - 60 fermi. In 50 arrivano Sotto sede Commissione Ue : Due auto della polizia date alle fiamme. Sessanta fermi, 4 arresti. E in 50 sono arrivati fin sotto al sede della Commissione Ue, nella zona vietata alle manifestazioni. Dopo aver scatenato la guerriglia nel centro di Parigi, i Gilet gialli si prendono anche il cuore di Bruxelles. Pochi, tra le 200 e le 300 persone, ma ben organizzati nella prima manifestazione organizzata dal movimento nella capitale belga. “Il popolo siamo noi, Charles ...