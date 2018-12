Sorteggio Europa League 2019 - le possibili avversarie dell’Inter ai sedicesimi. Le squadre da evitare : Fenerbahce - Galatasaray e Shakhtar : Oggi lunedì 17 dicembre (ore 13.00) si svolgerà il Sorteggio dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, le 32 squadre rimaste in corsa attendono di scoprire quali saranno le prossime avversarie che dovranno affrontare nel primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale per importanza. L’Inter riparte da questa manifestazione, i nerazzurri sono stati eliminati dalla Champions League dopo lo ...

Sorteggio Europa League 2019 - le possibili avversarie della Lazio ai sedicesimi. Le squadre da evitare Arsenal e Chelsea : Si svolgono oggi, in Svizzera, in quel di Nyon, i sorteggi per quanto riguarda i sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019. L’unica compagine italiana che è riuscita a superare la fase a gironi è la Lazio: i biancocelesti hanno chiuso al secondo posto nel proprio raggruppamento e dunque sono inseriti in seconda fascia. Dalla Champions League arrivano anche Inter e Napoli: non potrà esserci però al prossimo turno un derby. Va ...

Sorteggio Europa League 2019 - le possibili avversarie del Napoli ai sedicesimi. Le squadre da evitare : Shakhtar Donetsk e Galatasaray : Oggi, lunedì 17 dicembre alle ore 13.00, a Nyon andrà in scena non soltanto il Sorteggio di Champions League ma anche quello di Europa League (trasmesso su Sky e TV8). 32 squadre conosceranno il loro destino: 24 di queste saranno provenienti dai gironi di qualificazione e 8 invece saranno le compagini giunte terze nei raggruppamenti di Champions. Di quest’ultimo raggruppamento fa parte il Napoli che, dopo la sconfitta dolorosa di ...

Sorteggio Europa League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : La fase a gironi dell’Europa League di calcio si è conclusa: dopo le sei giornate ventiquattro squadre (più le otto retrocesse dalla Champions League) hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale. Essendo stato completato il quadro delle migliori squadre della seconda competizione d’Europa, ora si terrà il Sorteggio: la cerimonia avrà luogo a Nyon, in Svizzera, oggi, lunedì 17 dicembre, alle ore 13.00 e verrà trasmesso su Sky. ...

Sorteggio Europa League 2019 - le possibili avversarie di Napoli - Inter e Lazio ai sedicesimi. Programma - orario e tv : L’Europa League vedrà svolgersi a Nyon i sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. Sono scese dalla Champions League Napoli e Inter, è andata avanti la Lazio, mentre il Milan è stato messo alla porta dall’Olympiacos. Per determinare le avversarie delle tre squadre italiane, i conti sono presto fatti, perché in Europa League il Sorteggio viene effettuato tra teste di serie e non teste di serie, dal momento che ...

Europa League - le qualificate ai sedicesimi e le fasce del Sorteggio : Dopo quella di Champions League, anche la fase a gironi dell’Europa League volge al termine. Lunedì prossimo si terrà il sorteggio a Nyon dove verranno composti gli accoppiamenti validi per i sedicesimi di finale, primo passo della fase ad eliminazione diretta in vista dell’ultimo atto che si disputerà a Baku il 29 maggio. Di seguito le squadre che accederanno al sorteggio già suddivise per fasce. 1a Fascia: Napoli*, Inter*, ...