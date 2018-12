Sorgenti radiogene | i dati dei controlli SPISAL e ARPACAL in provincia di Catanzaro

meteoweb.eu

: Arpacal: #controlli sulle #sorgentiradiogene nelle #strutturesanitarie in provincia di #Catanzaro… - ilmetropolitan : Arpacal: #controlli sulle #sorgentiradiogene nelle #strutturesanitarie in provincia di #Catanzaro… - Fabio_Scavo : RT @ArpaCalabria: #sorgenti radiogene: i controlli in provincia di #Catanzaro di Spisal - Asp CZ e #Arpacal . Per Arpacal_Informa @Fabio_Sc… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Sono 225 indile comunicazioni obbligatorie di attivazioni di macchinari contenenti, come ad esempio quelli per le radiografie per l’arcata dentale, che sono state trasmesse nell’ultimo triennio, per come richiesto dalla legge, al Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro () dell’Azienda Sanitaria die al Laboratorio fisico “E. Majorana” del Dipartimentole didell’Sulla base di questa “popolazione” di operatori della sanità privata e pubblica, ospedali e cliniche non compresi,dihanno deciso di approfondire idocumentali e procedere a campione anche a misurazioni di valori emessi dai macchinari direttamente in sito. Tutto ciò, oltre che per un controllo del rispetto della normativa di settore, al fine di garantire la qualità degli ...