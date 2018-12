Sophia Floersch | prime parole a Sky dopo l' incidente | ' Sono viva per miracolo

Sophia Floersch - prime parole dopo l'incidente : 'Sono viva per miracolo. L'obiettivo è tornare a guidare a marzo' : Anche io amo molto sciare, è un bello sport, veloce ovviamente. E credo che lei sia davvero una grande sportiva: è sempre motivata, nei suoi allenamenti e nelle gare dà sempre il 100%. Ma anche per ...

F3 – Sophia Floersch è tornata a casa : le prime FOTO dopo il terribile incidente : Sophia Floersch è tornata a casa: nella gallery le FOTO della 17enne pilota tedesca che lascia l’ospedale dopo la conferenza stampa E’ finito l’incubo di Sophia Floersch: ad una settimana dal terribile schianto al Gp di Macao di F3, la 17enne pilota tedesca ha potuto finalmente lasciare l’ospedale per rientrare a casa. Operata per ben 11 ore per la riduzione della frattura alla settima vertebra cervicale, Sophia ha ...

Sophia Floersch torna a casa : “Ora inizia una nuova vita” : La storia di Sophia Floersch, la 17enne tedesca protagonista di un bruttissimo incidente nel corso del GP di Macao in F3 e operata circa 7 giorni fa per intervenire sulla frattura alla settima vertebra cervicale, attira l’attenzione degli appassionati. Ci sono delle notizie positive per quanto riguarda il suo stato di salute. Come riporta gazzetta.it, Sophia ha iniziato il suo lungo percorso di rieducazione e come ammesso da lei stessa ...

F3 - Sophia Floersch torna a casa : “ho festeggiato il mio secondo compleanno - adesso sotto con il 2019” : La tedesca ha postato sui social un messaggio con cui ha annunciato il suo imminente ritorno a casa Sophia Floersch torna a casa, a comunicarlo è la stessa pilota tedesca con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. A otto giorni dall’incidente avvenuto a Macao, la 17enne lascia l’ospedale per riabbracciare i suoi amici, riappropriandosi della propria vita dopo il terribile crash del 18 novembre. Queste le parole di ...

F3 – Incidente Sophia Floersch - la verità shock del coach : “ho mentito a suo padre” : Il racconto shock del coach di Sophia Floersch: ecco come meccanici e famiglia hanno vissuto quei momenti terribili al Gp di Macao di F3 Sono passati tre giorni dal terribile Incidente di domenica mattina al Gp di Macao di F3, ma le immagini del tremendo volo della vettura su cui si trovava Sophia Floersch sono ancora fresche nelle nostre menti. La giovane pilota tedesca è stata operata per 11 lunghissime ore per la riduzione della ...

F3 – Incidente Sophia Floersch : le prime IMMAGINI dall’ospedale di Macao [VIDEO] : Sophia Floersch aggiorna tutti i suoi fan con delle Storie Instagram dall’ospedale di Macao tre giorni dopo il terribile Incidente in gara Sono ancora bene impresse nella mente di tutti le IMMAGINI terribili del tremendo volo di domenica mattina al Gp di Macao di F3 di Sophia Floersch. La 17enne pilota tedesca è stata protagonista di un Incidente spaventoso, che le ha causato la frattura della settima vertebra cervicale. Lunedì ...

F3 - Sophia Floersch scrive dall’ospedale : “grazie ai medici ed al telaio Dallara! Tornerò a correre” : Sophia Floersch è tornata a parlare all’indomani dell’operazione durata 11 ore a seguito dell’incidente shock di domenica a Macao “Un grande grazie allo staff medico di Macao, al locale staff di soccorso della Fia, al dottor Riccardo Ceccarelli, al mio team e ai miei compagni di squadra che hanno sofferto con me, siete fantastici, Tornerò. E comunque… la Dallara ha costruito davvero un grande telaio“. ...