huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Somalo intercettato minaccia San Pietro, scatta l'arresto. Salvini: 'Attenzione alta, italiani non cambino abitudini' h… - nino_pitrone : RT @HuffPostItalia: Somalo intercettato minaccia San Pietro, scatta l'arresto. Salvini: 'Attenzione alta, italiani non cambino abitudini' h… - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Somalo intercettato minaccia San Pietro, scatta l'arresto. Salvini: 'Attenzione alta, italiani non cambino abitudini' h… - HuffPostItalia : Somalo intercettato minaccia San Pietro, scatta l'arresto. Salvini: 'Attenzione alta, italiani non cambino abitudin… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) "Il 25 dicembre è Natale... dei cristiani... le chiese sono piene". Il ventennefermato a Bari per terrorismo stava progettando di mettere "le bombe a tutte le chiese d'Italia", a cominciare da quella "più grande", la Basilica di Sana Roma, e ipotizzava di farlo in occasione delle feste. È quanto è emerso dalle intercettazioni relative a conversazioni telefoniche o via email con i suoi complici svolte dal primo dicembre fino a dopo l'attentato di Strasburgo (11 dicembre), riportate nell'ordinanza did'urgenza, convalidato sabato mattina, di Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, considerato dagli inquirenti affiliato all'Isis."L'intenzione era di recarsi a Roma in concomitanza del Natale", ricostruiscono gli uomini della Direzione investigativa antiterrorismo di Bari. "Mamma mia...ecco la Chiesa", dice il, aprendo "con ...