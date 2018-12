Smettere di credere a Babbo Natale | ecco quando avviene e perché i bambini perdono

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 dicembre 2018) La magia delresta anche da adulti, ma prima o poidiè una tappa che vede protagonisti un po’ tutti i. Nel momento in cui iniziano a crescere e iniziano a comprendere determinate cose, oltre che a mettere insieme pezzi di puzzle come le ‘prove’ disseminate in alcuni angoli della casa non proprio inaccessibili, il riconoscimento di alcune persone che interpretano Santa Claus, il fatto che la sua scrittura assomigli a quella di mamma o papà, portano ia scoprire da soli la verità. In media, secondo un sondaggio dell’Università di Exeter nel Regno Unito, condotto dal professor Chris Boyle, psicologo, è a circa otto anni che iarrivano a questa consapevolezza, smettendo diall’uomo dal caratteristico vestito rosso che con una slitta trainata dalle renne arriva a consegnare i regali.Il ...