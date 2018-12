Slovenia | il monte Tricorno | Lubiana e Bled viste dallo spazio FOTO

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Il satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus ci porta sopra al, in. Con i suoi 2.800 metri sul livello del mare, è la montagna più alta del Paese ed è una fonte importante di orgoglio nazionale, tanto da essere presente sullo stemma della. Milan Kucan, l’ex presidente, una volta dichiarò che era dovere di ogni uomo e donna della nazione salire sulla montagna almeno una volta nella propria vita.La montagna, con il suo picco innevato, è visibile al centro dell’immagine, fiancheggiata ad ovest dalla famosa località turistica di. Questa piccola città è una base popolare tra gli sciatori in inverno e per gli appassionati di sport acquatici in estate, che sfruttano al meglio il lago alpino che porta lo stesso nome.Nella parte in basso a destra di questa immagine a colori reali possiamo vedere la capitale della, ...