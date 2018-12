Si schianta col furgone e scappa | muore travolto da treno Ivan Martella

Elicottero colpisce torre e si schianta in Sudan : morti almeno 5 funzionari : I media di Stato hanno reso noto che un Elicottero si è schiantato nel Sudan orientale: sarebbero morti almeno 5 funzionari locali che erano a bordo. Testimoni avrebbero riferito che l’Elicottero avrebbe preso fuoco dopo aver colpito una torre di comunicazioni mentre tentava l’atterraggio in un campo nello Stato di Al-Qadarif. Le vittime sarebbero il governatore di Al-Qadarif, Mirghani Saleh, il suo capo di gabinetto, il ministro ...

Tragico Incidente in costiera - centauro si schianta contro le rocce : muore sul colpo : Un gravissimo Incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 5 dicembre, sulla costiera sorrentina, lungo la strada statale 163 che collega i comuni di Vico Equense e Positano, in direzione Tordigliano. Un uomo di mezza età, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, un veicolo marca Honda modello SH di colore bianco, si è schiantato al suolo in seguito ad un sinistro stradale, le cui cause sono ancora in corso di ...

Tragedia Leicester - emergono nuovi inquietanti particolari : ecco perché l’elicottero si è schiantato : In seguito all’analisi della scatola nera, l’Air Incident Investigation Board di Londra ha svelato come l’elicottero non rispondesse ai comandi del pilota nuovi ed inquietanti particolari emergono circa lo schianto dell’elicottero del presidente del Leicester, costato la vita non solo a lui ma anche ad altre quattro persone. AFP/LaPresse Secondo quanto ricostruito dall’Air Incident Investigation Board ...

Fuggono dai carabinieri e si schiantano col Suv - Pietro e Anas morti a 19 anni : Due ragazzi di 18 e 19 anni sono morti in un incidente stradale intorno alle 4.30 nel Bolognese, finendo contro un palo con un Suv. Si tratta di Pietro De Matteis e Anas Foukahi . Secondo una prima ...

San Giorgio di Piano - fuggono dai carabinieri e si schiantano col Suv : morti due giovani di 18 e 19 anni : Due ragazzi di 18 e 19 anni sono morti in un incidente stradale intorno alle 4.30 nel Bolognese, finendo contro un palo con un Suv. Secondo una prima ricostruzione il mezzo avrebbe invertito la...

Gian Luca Barandun muore schiantadosi col parapendio : Barandun aveva debuttato in Coppa del Mondo nella combinata di Wengen del gennaio 2017. Nel circuito aveva preso parte a 17 gare tra superG, discesa e combinata, piazzandosi nono in quest'ultima ...

MotoGp - Zarco si schianta sulla Honda di Marquez : spettacolare incidente a quasi 300 km/h [VIDEO] : Il pilota della Yamaha Tech3 calcola male le distanze alla fine del rettilineo e si schianta sulla Honda del campione del mondo, cancellando la gara di entrambi Finisce dopo pochi giri la gara di Marc Marquez in Australia, il pilota spagnolo infatti è costretto al ritiro dopo l’incidente con Johann Zarco, arrivato alla fine del rettilineo principale. Il francese calcola male le distanze e tocca in staccata la Honda del campione del ...

Forlì : Giovanni - giovane papà di 27 anni - si schianta con l’auto e muore sul colpo : Giovanni Attore, un ragazzo di 27 anni già padre di un bambino nonostante la giovanissima età, è morto in un gravissimo incidente della strada a Forlì.Continua a leggere

Incidente a Porto d'Ascoli - fa kitesurf e si schianta. Giovane papà in coma : Porto d'Ascoli , Ascoli, , 22 ottobre 2018 - Grave infortunio in zona Sentina, a Porto d'Ascoli dove, intorno alle 14,30 di ieri, un uomo di 37 anni , M.M. di Martinsicuro, sposato e padre di due ...

Jet militare si schianta - schegge colpiscono bimba di 10 anni in casa e la uccidono : Nell'incidente aereo è morto anche il pilota. Il caccia militare si è improvvisamente schiantato contro una torre di telecomunicazioni, un pezzo dell'aereo ha raggiunto l'abitazione della ragazzina che stava studiando e l'ha uccisa.Continua a leggere