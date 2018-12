Shiru Cafe - il Linkedin-bar dove il conto si paga con i dati personali : Contanti, bancomat o dati? Le nostre informazioni personali sono moneta, cioè un mezzo per comprare e vendere. Lo sono diventati con le piattaforma online. Adesso però, ci sono luoghi (fisici e non digitali) che applicano lo stesso principio: ti offro qualcosa gratis in cambio di informazioni. È quello che fa Shiru Cafe, una catena giapponese di caffetterie. Sono già 23 (e altre sei in costruzione), per la maggior ...