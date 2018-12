Sgombero del Moi a Torino | il portavoce del Comitato Ex Moi | ' Sfollati saranno costretti

Migranti : a Torino lo Sgombero 'dolce' delle cantine del Moi : Una sessantina tra uomini e donne provenienti soprattutto da Ghana, Mali, Nigeria e Ciad sono stati portati via all'alba dagli scantinati dell'ex villaggio olimpico. Ma saranno anche ricollocati. ...

Torino - lo Sgombero dell'ex villaggio olimpico. FOTO : Torino, lo sgombero dell'ex villaggio olimpico. FOTO L'ex Moi è occupato da anni da profughi e famiglie di migranti. Gli scantinati erano già stati liberati nel novembre 2017 , ma era tornata a viverci una sessantina di persone. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Roma : operazioni di bonifica e Sgombero su tratto Ponte delle Valli : Roma – Alle prime ore dell’alba, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vescovio e della Polizia Roma Capitale, hanno effettuato una operazione di bonifica del tratto della Tangenziale Est all’altezza del Ponte delle Valli, occupato da senza fissa dimora che avevano trasformato il luogo in un vero e proprio rifugio di fortuna. Attraverso il coordinamento dei due uffici, venivano identificate e denunciate, dalla ...

Roma : Sgombero e risanamento area intorno a Ponte delle Valli : Roma – Questa mattina all’alba la Polizia Locale di Roma Capitale, gruppo Parioli e Reparto PICS (Pronto Intervento Centro Storico), insieme a personale Ama e al Servizio Giardini, sono intervenuti per liberare e risanare l’area sottostante il Ponte delle Valli, a ridosso della tangenziale est, dove insisteva un insediamento abusivo. Sono state abbattute sette baracche e l’intero sito e’ stato completamente ...

Lo Sgombero dell’ex Penicillina e la macchina della propaganda : Molti agenti di polizia e altrettanti giornalisti, ma l’edificio sgomberato nell’ultimo sgombero era semivuoto. In ogni caso la macchina della comunicazione politica non si è fermata. Leggi

Le immagini dello Sgombero dell'ex Penicillina : Si è concluso lo sgombero dell'ex fabbrica Penicillina a Roma dove avevano trovato un rifugio circa 300 persone dopo lo sgombero di metà novembre del Baobab. Stamattina le forze dell'ordine hanno fatto irruzione e cacciato le circa 40 persone, almeno per quanto si apprende da fonti di polizia, che e

Roma - Sgombero alla fabbrica dell'ex Penicillina. Tiburtina chiusa - Salvini sul posto : Via Tiburtina blindata sin dalle prime ore dell?alba del giorno dello sgombero per la fabbrica dell'ex Penicillina. Il blitz delle forze dell?ordine dell?ordine, targato Matteo...

Viaggio nell'ex fabbrica dello Sgombero a Roma - TUTTI I VIDEO : Nelle case di chi non ha casa "Vivevo qua da 3 mesi, ora finisco in strada" sgombero ex Penicillina, la rabbia di una donna

Roma - via allo Sgombero dell'ex Penicillina/ Rischio nuove occupazioni - edificio non verrà abbattuto - IlSussidiario.net : Roma, via allo sgombero dell'ex fabbrica di Penicillina. Ultime notizie, Rischio nuove occupazioni, edificio non verrà abbattuto.

Roma : cominciato lo Sgombero dell'ex fabbrica di penicillina : È partito lo sgombero da parte della delle forze dell'ordine della ex fabbrica di penicillina sulla via Tiburtina a Roma in zona San Basilio. Si tratta di un immobile occupato giudicato pericolante. All'interno da tempo vivono alcune centinaia di persone, soprattutto migranti. Le operazioni di sgombero hanno richiesto la chiusura di una parte di via Tiburtina con pesanti ripercussioni sul traffico. "Qui ...

Iniziato il maxi Sgombero dell'ex Penicillina - sulla Tiburtina - : Roma, 10 dic., askanews, - E' cominciato questa mattina presto ed è ancora in corso lo sgombero dell'edificio dell'ex Penicillina, la fabbrica farmaceutica in via Tiburtina, nel quadrante della ...

Roma - via allo Sgombero dell'ex Penicillina : la fabbrica "ghetto" di via Tiburtina : È iniziato lo sgombero dell?ex Penicillina la fabbrica farmaceutica in via Tiburtina 1040. A entrare nell?edificio occupato da diversi anni da un numero variabile di...

Roma - via allo Sgombero dell'ex Penicillina : la fabbrica 'ghetto' di via Tiburtina : È iniziato lo sgombero dell'ex Penicillina la fabbrica farmaceutica in via Tiburtina 1040. A entrare nell'edificio occupato da diversi anni da un numero variabile di extracomunitari sono state le ...

Si riaccende la ruspa. Tutto pronto per il maxi-Sgombero dell'Ex Penicillina a Roma : Manca poco. Annunciato a più riprese e di fatto già avviato da qualche giorno con l'arrivo delle ruspe che hanno ripulito le aree antistanti l'edificio, lunedì mattina lo sgombero dell'Ex Penicillina, sulla Tiburtina, sarà portato a termine.L'operazione, voluta dal Ministro dell'interno, Matteo Salvini, richiesta a più riprese da CasaPound e preparata nel dettaglio - per questioni di ordine pubblico sono state ...