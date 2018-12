Blastingnews

: Sei crociere di lusso l'anno grazie alla droga: l'arresto dei coniugi pusher - zz7news : Sei crociere di lusso l'anno grazie alla droga: l'arresto dei coniugi pusher - MSC_Crociere : Sei pronto per la tua prossima vacanza? Il 20 dicembre inizia la Promo Flash con tante offerte speciali sulle croci… - BlogNews_it : Facevano sei crociere all’anno, pensionati ultrasettantenni erano corrieri della droga -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Sue e Roger Clarke, duebritannici, sembravano una coppia come tante, andavano d'amore e d'accordo e si concedevano spessodi. I due però avevano un tenore di vita così alto da arrivare a fare addirittura seidil'. Dietro a un atteggiamento apparentemente normale, però, si celava una realtà inquietante e illecita. Gli investigatori hscoperto che i due sfruttavano leper consegnare grandi quantità di. L'ultima vacanza per i due è finita con largo anticipo, visto che la coppia è stata trovata in possesso di 9 kg di cocaina.nelle valigie Partivano e tornavano spesso Sue e Roger, 70 e 72 anni, partivano a bordo di navi stupende e si divertivano. Dietro a taliincantevoli, però, c'era la, lo spaccio di stupefacenti. I due nascondevano le sostanze nei loro bagagli e si recavano ai Caraibi e in Spagna dove ...