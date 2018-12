Sci Alpino – Slalom gigante parallelo | in Alta Badia azzurri fuori agli ottavi | vince

Sci Alpino - Marcel Hirscher implacabile anche in Parallelo. Vittoria n.62 in Coppa del Mondo - nuovo trionfo in Alta Badia : Marcel Hirscher è il solito cannibale. Dopo la Vittoria di ieri in gigante, il campione austriaco si prende anche il parallelo dell’Alta Badia. Per Hirscher è la Vittoria numero 62 della carriera, ma questa è anche la prima affermazione nella specialità del nativo di Annaberg-Lungotz. Infatti nei tre precedenti sulla Gran Risa il leader della classifica di Coppa del Mondo aveva ottenuto al massimo un terzo posto lo scorso anno. In finale ...

Sci Alpino – Slalom gigante parallelo - in Alta Badia nessun azzurro ai quarti : Moelgg e De Aliprandini si fermano agli ottavi : Delusione azzurra agli ottavi di finale dello Slalom gigante in Alta Badia: Moelgg e De Aliprandini fuori dai quarti di finale Due azzurri su tre superano il primo turno del gigante parallelo dell’Alta Badia. Manfred Moelgg batte senza problemi Matthias Mayer dominando la prima manche, che chiude in vantaggio di 45 centesimi, e gestendo sapientemente il gap nella seconda senza rischiare. Luca De Aliprandini fa fuori un altro ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : chi approfitterà dell’assenza di Shiffrin nelle due prove veloci sulla Saslong? : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018/19 torna in pista dopo una settimana di “vacanze” forzate. Non si è potuto disputare, infatti, il weekend sulle nevi francesi della Val-d’Isére, per cui la FIS ha deciso di spostare le gare in Val Gardena, un palcoscenico inconsueto per il Circo Bianco al femminile che vedrà all’opera le atlete in una discesa libera (domani alle ore 12.30) ed in un supergigante (mercoledì ...

Sci Alpino – Innerhofer e compagni verso la Valtellina per preparare la sfida di Bormio : Innerhofer, Paris, Fill, Heel, Buzzi e Casse vanno già in Valtellina per preparare il doppio appuntamento di Bormio I velocisti italiani si trasferiscono già in Valtellina. Da martedì 18 dicembre a giovedì 20 il gruppo di Coppa del mondo si allenerà a Bormio e a Santa Caterina Valfurva per preparare la prossima tappa in programma proprio a Bormio, sullo Stelvio, a partire da mercoledì 26 dicembre, quando si terrà la prima prova di ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i gruppi di merito aggiornati del gigante maschile dopo l’Alta Badia : Ci sono un paio di novità nel primo gruppo di merito di slalom gigante, aggiornato dopo la gara disputata in Alta Badia. Il francese Thomas Fanara è risalito in undicesima posizione dopo il secondo posto conquistato ieri sulla Gran Risa, tra i migliori 15 rientra anche lo statunitense Tommy Ford (13esimo). Manfred Moelgg rimane aggrappato alla 15^ piazza ed è sempre il migliore italiano, appena davanti a Luca De Aliprandi che recupera due ...

Sci Alpino – Si torna in pista oggi pomeriggio : alle 18.15 tre azzurri in gara nel gigante parallelo sulla Gran Risa : alle 18:15 il gigante parallelo sulla Gran Risa: ai sedicesimi Tonetti-Jansrud, Moelgg-Mayer e De Aliprandini-Kriechmayr Partiranno tutti sul tracciato rosso i tre azzurri impegnati stasera nel gigante parallelo in Alta Badia. sulla Gran Risa seconda gara consecutiva dopo lo slalom gigante di domenica che ha visto la netta vittoria di Marcel Hirscher: al via (ore 18:15, diretta tv Raisport ed Eurosport1) ci saranno trentadue atleti e ...

Sci Alpino - Nicol Delago : “Che bello gareggiare in Val Gardena - una vera discesa”. Brignone : “Spero in un bel superG” : Giornata di prove di discesa in Val Gardena per le ragazze, attese da due giorni di gara sulla mitica Saslong: domani la discesa e mercoledì il superG validi per le Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Oggi si è ben comportata Nicol Delago che, dopo gli ottimi riscontri ottenuti durante la trasferta in Nordamerica, ha battuto un colpo anche nei test odierni sulla neve italiane chiudendo le due prove con un terzo e un secondo posto. Le prove ...

LIVE Sci Alpino - Parallelo Alta Badia 2018 in DIRETTA : Marcel Hirscher per allungare - l’Italia punta su De Aliprandini e Moelgg : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Parallelo dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla Gran Risa dopo il tradizionale gigante di ieri, si preannuncia grande spettacolo in notturna su una delle piste più mitiche del Circo Bianco: 32 atleti prenderanno parte al tabellone a eliminazione DIRETTA, il primo turno si disputerà su manche di andata-ritorno mentre dagli ottavi ...

Sci Alpino - Coppa Europa Andalo Paganella 2018 : lo svizzero Noger vince il gigante - gli azzurri Ballerin e Maurberger sul podio : Lo svizzero Cedric Noger ha vinto il gigante maschile di Coppa Europa ad Andalo Paganella. L’elvetico aveva già chiuso in testa la prima manche e anche nella seconda ha confermato la sua leadership. Successo per la Svizzera, ma davanti ai propri tifosi è stata una grande Italia. Sono ben due gli azzurri che salgono sul podio. Al secondo posto si è classificato Andrea Ballerin, che sfiora la vittoria, chiudendo a quattro centesimi dalla ...

Sci Alpino – Coppa Europa : grand’Italia ad Andalo - Ballerin e Maurberger sul podio : Il gigante maschile di Coppa Europa ad Andalo regala uno splendido doppio podio azzurro con Ballerin e Maurberger rispettivamente secondo e terzo È grand’Italia ad Andalo. Sulla Paganella Andrea Ballerin e Simon Maurberger salgono sul podio del gigante maschile di Coppa Europa vinto dallo svizzero Cedric Noger, che era in testa anche al termine della prima manche. Una grande prova quella dei due azzurri: Ballerin ottiene a 29 anni il ...

Sci Alpino - le parole delle azzurre dopo la seconda prova di discesa in Val Gardena : Delago: “Mi diverto tantissimo, la pista è stupenda, ma la gara è un’altra cosa”. Brignone: “Tanti spazi tra le porte e faccio fatica a riempirli” Con il terzo e il secondo tempo nelle due prove cronometrate, Nicol Delago dimostra di trovarsi a proprio agio sulla Saslong, la pista dove le donne non hanno mai gareggiato in Coppa del mondo, ma sulla quale lei è cresciuta essendo nata in Val Gardena: “Sono ...