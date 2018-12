Sci alpino | Discesa femminile Val Gardena 2018 | la startlist e i pettorali di partenza

Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2018 - Luca De Aliprandini : “Brucia uscire così. Il format va sistemato - le regole non sono giuste” : Tanta rabbia per Luca De Aliprandini dopo l’eliminazione agli ottavi di finale nel Parallelo dell’Alta Badia. L’azzurro è stato infatti sconfitto per soli due centesimi dal norvegese Henrik Kristoffersen, che aveva però il vantaggio di scendere sulla pista rossa, apparsa fin dall’inizio quella più veloce. De Aliprandini al termine della gara ha criticato il format di questo torneo: “sono arrabbiato perché la regola non è assolutamente giusta – ...

Sci alpino - Pagelle Parallelo Alta Badia 2018 : Marcel Hirscher imbattibile - Thibaut Favrot sorprende - gli azzurri non trovano l’acuto : Marcel Hirscher ha vinto il Parallelo dell’Alta Badia, gara valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Il fuoriclasse austriaco ha battuto in finale il sorprendente francese Thibaut Favrot, mentre sul terzo gradino del podio è salito l’altro transalpino Alexis Pinturault. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le Pagelle del Parallelo dell’Alta Badia. Marcel Hirscher 10: un atleta di un altro pianeta che quando ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher allunga al comando : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino – Slalom gigante parallelo in Alta Badia - De Aliprandini deluso dopo l’eliminazione agli ottavi : “regola ingiusta” : De Aliprandini parla dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del gigante parallelo in Alta Badia: “brucia uscire così, il format mi piace ma va sistemato. Ma vado via da qui con buone sensazioni” Sensazioni contrastanti per Luca De Aliprandini al termine del gigante parallelo in Alta Badia. A caldo, dopo la sconfitta agli ottavi contro Henrik Kristoffersen per soli due centesimi, prevalgono quelle negative: “sono ...

Sci alpino – Slalom gigante parallelo - in Alta Badia azzurri fuori agli ottavi : vince Hirscher : Delusione azzurra agli ottavi di finale dello Slalom gigante in Alta Badia: Moelgg e De Aliprandini fuori dai quarti di finale, vince Marcel Hirscher Il gigante parallelo mancava nella sua bacheca. Marcel Hirscher si prende anche quello al quarto tentativo in Alta Badia: lo fa quasi senza problemi battendo uno dopo l’altro i suoi avversari: il connazionale Leitinger ai sedicesimi, Jansrud agli ottavi, Luitz ai quarti, Olsson in ...

Sci alpino - Marcel Hirscher implacabile anche in Parallelo. Vittoria n.62 in Coppa del Mondo - nuovo trionfo in Alta Badia : Marcel Hirscher è il solito cannibale. Dopo la Vittoria di ieri in gigante, il campione austriaco si prende anche il parallelo dell’Alta Badia. Per Hirscher è la Vittoria numero 62 della carriera, ma questa è anche la prima affermazione nella specialità del nativo di Annaberg-Lungotz. Infatti nei tre precedenti sulla Gran Risa il leader della classifica di Coppa del Mondo aveva ottenuto al massimo un terzo posto lo scorso anno. In finale ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2018 in DIRETTA : trionfo di Hirscher - De Aliprandini e Moelgg eliminati agli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Parallelo dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla Gran Risa dopo il tradizionale gigante di ieri, si preannuncia grande spettacolo in notturna su una delle piste più mitiche del Circo Bianco: 32 atleti prenderanno parte al tabellone a eliminazione DIRETTA, il primo turno si disputerà su manche di andata-ritorno mentre dagli ottavi ...

Sci alpino – Slalom gigante parallelo - in Alta Badia nessun azzurro ai quarti : Moelgg e De Aliprandini si fermano agli ottavi : Delusione azzurra agli ottavi di finale dello Slalom gigante in Alta Badia: Moelgg e De Aliprandini fuori dai quarti di finale Due azzurri su tre superano il primo turno del gigante parallelo dell’Alta Badia. Manfred Moelgg batte senza problemi Matthias Mayer dominando la prima manche, che chiude in vantaggio di 45 centesimi, e gestendo sapientemente il gap nella seconda senza rischiare. Luca De Aliprandini fa fuori un altro ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : chi approfitterà dell’assenza di Shiffrin nelle due prove veloci sulla Saslong? : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018/19 torna in pista dopo una settimana di “vacanze” forzate. Non si è potuto disputare, infatti, il weekend sulle nevi francesi della Val-d’Isére, per cui la FIS ha deciso di spostare le gare in Val Gardena, un palcoscenico inconsueto per il Circo Bianco al femminile che vedrà all’opera le atlete in una discesa libera (domani alle ore 12.30) ed in un supergigante (mercoledì ...

Sci alpino – Innerhofer e compagni verso la Valtellina per preparare la sfida di Bormio : Innerhofer, Paris, Fill, Heel, Buzzi e Casse vanno già in Valtellina per preparare il doppio appuntamento di Bormio I velocisti italiani si trasferiscono già in Valtellina. Da martedì 18 dicembre a giovedì 20 il gruppo di Coppa del mondo si allenerà a Bormio e a Santa Caterina Valfurva per preparare la prossima tappa in programma proprio a Bormio, sullo Stelvio, a partire da mercoledì 26 dicembre, quando si terrà la prima prova di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i gruppi di merito aggiornati del gigante maschile dopo l’Alta Badia : Ci sono un paio di novità nel primo gruppo di merito di slalom gigante, aggiornato dopo la gara disputata in Alta Badia. Il francese Thomas Fanara è risalito in undicesima posizione dopo il secondo posto conquistato ieri sulla Gran Risa, tra i migliori 15 rientra anche lo statunitense Tommy Ford (13esimo). Manfred Moelgg rimane aggrappato alla 15^ piazza ed è sempre il migliore italiano, appena davanti a Luca De Aliprandi che recupera due ...

Sci alpino – Si torna in pista oggi pomeriggio : alle 18.15 tre azzurri in gara nel gigante parallelo sulla Gran Risa : alle 18:15 il gigante parallelo sulla Gran Risa: ai sedicesimi Tonetti-Jansrud, Moelgg-Mayer e De Aliprandini-Kriechmayr Partiranno tutti sul tracciato rosso i tre azzurri impegnati stasera nel gigante parallelo in Alta Badia. sulla Gran Risa seconda gara consecutiva dopo lo slalom gigante di domenica che ha visto la netta vittoria di Marcel Hirscher: al via (ore 18:15, diretta tv Raisport ed Eurosport1) ci saranno trentadue atleti e ...