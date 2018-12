Sci alpino | Coppa del Mondo Saalbach 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Francia a Courchevel. La gara francese segna il ritorno in pista di gigantiste e slalomiste. Grande attesa per Federica Brignone che difende il suo ruolo di leader nella classifica di specialità, ma ovviamente il pronostico pende dalla parte di Mikaela Shiffrin che punta alla doppietta nell’ultimo fine settimana prima di Natale. Di seguito il programma completo delle gare a Courchevel. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo femminile Val Gardena 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : La Coppa del Mondo femminile 2018/19 recupera il weekend cancellato interamente in Val-d’Isére ed è pronta ad affrontare due giorni di gare in Val Gardena. Le nevi italiane, quindi, saranno ancora protagoniste per due prove veloci, una discesa libera ed un supergigante, sulla splendida pista della Saslong. Le atlete proveranno a recuperare qualche punto nei confronti della dominatrice, anche, di questa stagione, la statunitense Mikaela ...

Sci alpino - Parallelo Alta Badia oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Si chiude la quattro-giorni dolomitica suddivisa tra Val Gardena e Alta Badia, con il Parallelo sulla Gran Risa. Sulla splendida pista dove ieri si è disputato il consueto gigante, andrà in scena la spettacolare gara nella quale gli atleti si sfideranno in gare uno contro uno, per arrivare fino al vincitore finale. Un anno fa il successo andò a Matts Olsson davanti a Henrik Kristoffersen e Marcel Hirscher. Chi la spunterà in questa occasione? Il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher torna in vetta! : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Gigante parallelo Alta Badia 2018 : il tabellone. Hirscher favorito - finale con Kristoffersen? Gli italiani ci provano : Prosegue senza sosta il fitto calendario di gare pre-natalizie per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, gli uomini rimangono in Italia per il Gigante parallelo dell’Alta Badia (lunedì 17 dicembre, ore 18.15): sulla Gran Risa andrà in scena la prima prova stagionale in questo format. Al tabellone a eliminazione diretta partecipano 32 sciatori, il primo turno (sedicesimi di finale) si disputa con manche di andata e ...

Sci alpino - il tabellone del gigante parallelo dell’Alta Badia : tutti gli accoppiamenti. Programma - orario e tv : Lunedì 17 dicembre (ore 18.15) si disputerà il gigante parallelo maschile dell’Alta Badia, si tratta della prima prova stagionale in questo format di gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. In base ai vari piazzamenti in classifica è stata disegnato un tabellone a eliminazione diretta: 32 atleti si affronteranno in sfide di andata-ritorno ai sedicesimi di finale, poi si passerà agli ottavi di finale dove ci si ...

Sci alpino - come sta Marc Gisin? Le condizioni dopo la caduta in Val Gardena : il nuovo bollettino medico : Arrivano degli aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di Marc Gisin dopo la bruttissima caduta di ieri durante la discesa libera della Val Gardena. Lo svizzero aveva perso i sensi dopo un forte impatto con la neve ed era stato soccorso dai medici in pista prima di essere trasportato all’ospedale di Bolzano tramite elisoccorso. Le notizie odierne sono molto confortanti considerando il bruttissimo schianto sulla Saslong: come ...

Sci alpino - lunedì il gigante parallelo in Alta Badia : in gara Moelgg e De Aliprandini : Sulla Gran Risa è la volta del gigante parallelo, per l’Italia in gara Manfred Moelgg e Luca De Aliprandini Il gigante parallelo dell’Alta Badia è già diventato un appuntamento tradizionale della Coppa del mondo di sci alpino maschile. Il lunedì della Gran Risa è il momento delle sfide dirette, alla quale prendono parte i primi 16 della startlist del gigante, i primi quattro della startlist generale e, a scalare, i primi 12 ...

Sci alpino - il programma e gli orari delle prossime gare. Settimana intensissima tra Val Gardena - Saalbach - Courchevel e Campiglio! : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 sotto l’albero di Natale regala un calendario fittissimo con tante gare sia per quanto riguarda il programma maschile, sia per quello femminile. Si andranno, infatti, a recuperare le gare cancellate in questo primo scorcio di annata e, di conseguenza, si gareggerà quasi ogni giorno. Le donne saranno impegnate in Val Gardena per due prove veloci, una discesa libera nella giornata di martedì ed un ...

Sci alpino – Gigante in Alta Badia : dominio pazzesco di Hirscher - strepitosa rimonta di De Aliprandini : De Aliprandini, mezzo miracolo in Alta Badia: da 28° a settimo con il miglior tempo della seconda manche. Hirscher, dominio pazzesco: vince con 2″53 su Fanara e torna re della Coppa Come in Val d’Isère, anzi molto meglio. Luca De Aliprandini compie un mezzo miracolo sulla Gran Risa e il suo gesto al traguardo la dice lunga su quanto desiderasse una gara del genere. L’azzurro chiude settimo nel Gigante centrando il miglior ...

