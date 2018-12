Schumacher non è più attaccato a macchinari

agi

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Secondo la stampa inglese migliorano le condizioni di Michael Schumacher: non sarebbe piùaiche ne sostenevano fino a poco tempo fa le funzioni vitali. Le indiscrezioni confermerebbero anche le dichiarazioni del presidente della Fia, e soprattutto suo amico personale dai tempi della Ferrari, Jean Todt che aveva detto di aver visto con lui in tv il Gp del Brasile. Il cinque volte campione del mondo vive in un'ala appositamente attrezzata nella sua villa di Gland in Svizzera, vicino al lago di Ginevra, ed è assistito da 15 persone. Secondo il Daily Mail, la famiglia spenderebbe circa 55.000 euro alla settimana in assistenza sanitaria. Il 3 gennaio prossimo, Schumacher compirà 50 anni; l'incidente che gli ha provocato gravi lesioni cerebrali è avvenuto il 29 dicembre di cinque anni fa.