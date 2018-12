Sanremo Story. Edizione 2015: debutto all’Ariston per Carlo Conti nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Il Volo spicca il volo

laragnatelanews

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Tre giorni. Tre giorni ci separano dall’annuncio ufficiale del cast dei Big del Festival di2019. Nel frattempo riprende dopo un po’ di tempo il nostro viaggio nella storia della kermesse di musica italiana per eccellenza, diventata negli anni fenomeno di costume. Correva l’anno. Il Festival di2014 aveva registrato ascolti al di sotto delle aspettative, risultando l’più bassa tra quelle con Fabio Fazio alla conduzione, abituato a ben altri numeri quando si tratta di. Dopo tanti anni di indiscrezioni e prime serate di successo che lo hanno reso il volto di punta dei varietà (soprattutto se a tema musicale) di Rai Uno,viene selezionato come conduttore del Festival per l’, svolgendo anche ildi direttore artistico.incaricherà tre donne per la co-conduzione: una è Rocio Munoz Morales, moglie di Raoul Bova e ...