Sanremo Giovani 2019 cantanti | chi sono i concorrenti in gara

Ecco Sanremo Giovani 2018 - primo daytime in diretta : Settimana decisiva per Sanremo 2019: a partire da oggi, lunedì 17, a giovedì 20 dicembre, alle 17.50 su Rai 1, Luca Barbarossa presenta i 24 finalisti di Sanremo Giovani 2018 in una striscia pomeridiana propedeutica alle due serate in prime time del 20 e del 21 dicembre (sempre su Rai 1) nelle quali saranno scelte le due 'nuove proposte' che parteciperanno al Festival della Canzone Italiana nel febbraio 2019 nel torneo unico che è tra le ...

Sanremo Giovani 2018 - l’elenco dei finalisti : Elenco degli artisti che si esibiranno il 20 ed il 21 dicembre in prima serata su Rai 1 durante la messa in onda di Sanremo giovani 2018, condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi

Fosco17 : con Dicembre a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) : Fosco17 è pronto per l’avventura di Sanremo Giovani 2018: presenterà la sua canzone Dicembre. Un inedito che gli ha permesso di superare l’Area Sanremo ed affiancarsi ai 23 finalisti che troveremo nella competizione canora fin da questo pomeriggio. Fosco 17 è il nome d’arte scelto da Luca Jacoboni per la sua carriera: prima di assistere alla sua esibizione live sul piccolo schermo, scopriamo qualcosa di più sulla sua età e le ...

Fedrix & Flaw : i due fratelli con L’impresa a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) : Fedrix & Flaw sono pronti a solcare Sanremo Giovani 2018 con la loro verve artistica. I due fratelli gareggiano con L’impresa, il singolo che unisce pop internazionale alla musica Indie. Federico e Flavia Marra sono conosciuti nella Capitale, dove vivono e suonano con successo. Tanto che si sono esibiti sul Ponte della Musica per Telethon appena due anni fa. Prima di vedere Fedrix & Flaw sul piccolo schermo conosciamolo da vicino: ...

I Deschema : con Cristallo a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) : I Deschema sono pronti per l’avventura a Sanremo Giovani 2018, dove presenteranno la loro canzone Cristallo. La band senese di recente formazione è riuscita a fare tesoro di una sintonia immediata, che ha permesso ai cinque componenti di arrivare ad un passo dall’Ariston. Chi sono i Deschema? Prima di conoscerli sul piccolo schermo, scopriamo chi fa parte del gruppo e le curiosità sul loro conto, biografia e carriera.Chi fa parte dei ...

Cordio : con La nostra vita a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) : Cordio è il nome d’arte di Pierfrancesco Cordio, cantautore che vedremo a Sanremo Giovani 2018 con la canzone La nostra vita. Si tratta di uno dei concorrenti più interessanti di quest’anno e non solo perché si accosta alla composizione da Giovanissimo. Cordio è infatti amico di Ermal Meta, che ha prodotto il suo primo album e lo ha supportato in questo nuovo contesto. Prima di vederlo in gara, scopriamo qualcosa di più su di lui: ...

Diego Conti : con 3 gradi a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) : Diego Conti è pronto a sbarcare a Sanremo Giovani 2018 con la sua canzone 3 gradi. L’artista di Frosinone è guidato dal manager Maurizio Rugginenti e vanta un interessante percorso musicale. Lo troviamo infatti al fianco di Big della musica italiana come Al Bano nel Festival Show di Castelfranco Veneto e fra gli ex concorrenti di X Factor 10 per gli Under Uomini di Arisa. Prima di scoprire il risultato della sua esibizione nella kermesse ...

Federico Angelucci : in gara con L’uomo che verrà a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) : Federico Angelucci è in gara a Sanremo Giovani 2018 con la sua canzone L’uomo che verrà, dopo essere stato scartato dalla fase conclusiva del casting. Lo abbiamo visto l’anno scorso a Tale e Quale Show, per la fase del Torneo in cui è riuscito a distinguersi grazie a tante esibizioni interessanti. Ed è arrivato il momento di conoscere meglio Federico Angelucci prima di vederlo nella kermesse: scopri biografia, età, vita privata e ...

Cannella : il cantante con Nei miei ricordi a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) : Il cantante Cannella sarà fra i protagonisti di Sanremo Giovani 2018, in gara con la canzone Nei miei ricordi. Non si tratta di un volto inedito, dato che ha iniziato ad entrare nel mondo dello spettacolo sotto il nome di Eden. Cantautore di matrice hip hop, ha scelto di dirigersi alla fine verso l’Indie Pop. Cannella ci stupirà di certo con il suo animo poetico, merito delle emozioni che riesce a trasmettere grazie ai suoi brani. Prima di ...

Andrea Biagioni : Alba Piena è la canzone per Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) : Andrea Biagioni sarà fra i finalisti di Sanremo Giovani 2018 con la canzone Alba Piena. Un volto noto per la kermesse sanremese che metterà in luce le Giovani Proposte. Chi si è chiesto fino ad ora che fine ha fatto, può ottenere finalmente la sua risposta: l’artista non ha smesso di concentrarsi sulla sua carriera dopo X Factor. Andrea Biagioni si è diviso fra concerti e la scrittura di brani, fra cui il testo scelto per questa nuova ...

Federica Abbate : in gara con Finalmente a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) : Federica Abbate sarà a Sanremo Giovani 2018 quest’anno, dopo aver conquistato la giuria con la canzone Finalmente. Un brano che vanta una produzione di Takagi & Ketra, sempre più in vista nel panorama musicale. Non è un volto sconosciuto al pubblico e non solo per il sorriso che spicca sul suo volto: ha scritto brani di successo per numerosi artisti come Roma Bangkok per Baby K e Giusy Ferreri, ma anche per Fiorella Mannoia e Francesca ...

Sanremo Giovani 2018 : cantanti e canzoni dei partecipanti : Sanremo Giovani 2018 è in partenza per un appuntamento in quattro puntate che dal 17 dicembre al 20 dicembre impegnerà i pomeriggi di Rai 1. I cantanti di Sanremo Giovani 2018 apriranno le danze presentando le loro canzoni, ma solo uno fra i partecipanti riuscirà a superare il verdetto della giuria e diventare il vincitore. Il tutto in previsione dell’ingresso al Festival di Sanremo. Sono 24 i finalisti scelti durante i casting che ...

Festival di Sanremo : tra i Giovani esclusa Laura Ciriaco - al suo posto Federico Angelucci : Sanremo 2019 inizia con una polemica: a pochi giorni dalla messa in onda delle due puntate dedicate alla gara dei "Giovani", la commissione del Festival ha squalificato una concorrente perché la sua canzone risulta troppo simile ad un'altra. Laura Ciriaco, dunque, è costretta a lasciare la gara ancor prima del suo inizio: al suo posto è stato contattato Federico Angelucci, vincitore di Amici di Maria De Filippi e di Tale e Quale Show. Sanremo ...