Salvini risponde a Renzi | con fiducia italiani ministro prossimi 20 anni

Di Maio risponde a Giorgetti : 'Contratto firmato con Salvini - a me l'Italia piace tutta' : Che quello tra Lega e Movimento Cinque Stelle potesse essere un rapporto non facile era un dato scontato. Dopo un'iniziale luna di miele, non a caso non sono mancati gli screzi e le diversità vedute. Più di un'opinionista politico o esponente dell'opposizione dubita che l'attuale esecutivo possa restare in piedi per tutta la legislatura, ma per il momento c'è la sensazione che a far reggere il progetto gialloverde ci sia non solo il contratto, ...

Di Maio risponde a Giorgetti : "Contratto? L'ho firmato con Salvini" : ... noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perché se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l'economia'. Parole che pesano ...

Famiglia Cristiana risponde a Salvini : "Noi voce libera - continueremo a informare" : "Le notizie, l'analisi e la critica sono l'essenza e il dovere del giornalismo, di cui Famiglia Cristiana è voce libera e autorevole dal 1931". Lo afferma in una nota il Comitato di redazione della Periodici San Paolo, dopo lo scontro tra Matteo Salvini e il settimanale dei Paolini. Tutto è partito da un articolo del settimanale cattolico in cui si raccontava la storia di una Famiglia cacciata dal centro di accoglienza di Crotone ...

'No a governi coi transfughi M5S' Salvini risponde picche a Silvio : INSIDE/ No, grazie. Matteo Salvini - secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti leghiste ai massimi livelli - risponde cortesemente picche alla proposta avanzata da Silvio Berlusconi di far cadere il governo Conte e di far nascere un esecutivo di Centrodestra con eventuali... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini risponde alle critiche di Pamela Anderson : 'Dovrebbe godersi la vita' : Matteo Salvini risponde a Pamela Anderson e lo fa a "Pomeriggio Cinque" . Da Roma, in collegamento con lo studio di Barbara D'Urso , il vicepremier torna sulle dichiarazioni della bionda di Baywatch , ...

Salvini risponde a Spataro : “Il suo è attacco politico - si candidi. Non mi si dica che metto a rischio operazioni di polizia” : Il procuratore di Torino, Armando Spataro “sbaglia nei modi e nei tempi”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, tornando sulle accuse rivoltegli dal magistrato. “Nessuno si permetta di dire che il ministro mette a rischio un’operazione di polizia – aggiunge Salvini – gli attacchi politici e gratuiti lasciamoli fare ai politici che si candidano alle elezioni”. L'articolo Salvini risponde a Spataro: ...

Salmo risponde a Salvini e prende in giro la manifestazione 'Prima gli italiani' : Nuovo capitolo della polemica in atto tra Salmo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, scaturita da un'intervista diffusa a inizio novembre dal noto magazine musicale Rolling Stone durante la quale il rapper aveva voluto prendere nettamente le distanze dalle politiche della Lega in materia di immigrazione. Il cantante aveva spiegato come, secondo il suo punto di vista, – sposato poi dalla maggior parte degli ascoltatori di rap italiano – chi ...

Bandiere europee a ogni balcone per rispondere alla manifestazione di Salvini : Una bandiera per "fermare" Matteo Salvini. O meglio, per rispondere alla sua manifestazione, organizzata a Roma, in piazza del Popolo per l'8 dicembre. L'idea è quella di esporre il simobolo dell'Unione Europea, che "appartiene a tutti i cittadini", a ogni balcone ed è venuta a EuropaNow! insieme alla Gioventù Federalista Europea per una mobilitazione civica con l'intento di "fermare l'avanzata dei nazionalisti e rivendicare una nuova Europa più ...

Matteo Salvini risponde a Nanni Moretti : “E’ tornato il regista radical chic che mi affianca a un dittatore sanguinario. Quanta pazienza…” : Dal 6 dicembre sarà nelle sale “Santiago, Italia”, il nuovo film documentario di Nanni Moretti che racconta il golpe cileno dell’11 settembre 1973, un colpo che mise fine al governo di Allende con l’arrivo al potere del dittatore sanguinario Pinochet. Il regista intervistato dal Venerdì di Repubblica alla domanda sul perché avesse scelto proprio questo argomento aveva risposto tirando in ballo un parallelismo con la ...

Salvini chiama (ma Fredy - "scosso" - non risponde) : "Era nell'aria, c'erano tutte le condizioni perché potesse accadere, l'avrei fatto anch'io nei suoi panni, se la cercano". È questo il vox populi da Monte San Savino, città dove vive e lavora Fredy Pacini, il gommista che la scorsa notte ha sparato e ucciso a Vitalie Tonjoc, il 29enne moldavo che insieme ad un complice aveva appena sfondato una delle vetrate della sua azienda.In mattinata squilla il cellulare dell'avvocato ...

Lazio-Milan - Gattuso risponde alle critiche di Salvini : “Pensi ai problemi del paese” : Al termine del match dell’Olimpico tra Lazio e Milan, l’allenatore dei rossoneri Gattuso ha risposto all’ennesima critica del Ministro dell’Interno Salvini. A giudizio del leader leghista, l’allenatore avrebbe dovuto effettuare qualche cambio nel finale. A questo appunto, Ringhio ha ribattuto piccato: “Con tutti i problemi che ha l’Italia lui ha tempo di chattare e parlare di Milan. C’è ...

Lite social tra Salvini e il rapper Gemitaiz : “Lui non sarà alla manifestazione di Piazza del popolo”. Ecco come gli risponde : Matteo Salvini ha lanciato sui social una campagna provocatoria in vista della manifestazione di Piazza del Popolo del prossimo 8 dicembre. Una serie di immagini che ritraggono personaggi che non saranno presenti alla manifestazione accompagnate dalla scritta “lui non ci sarà”. Oltre a Renzi e Juncker c’è anche il rapper Gemitaiz. La risposta – via instagram – non si è fatta attendere: “Matté, io ho più ...