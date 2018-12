Sale la tensione nel Pd in vista del Congresso

Lazio-Eintracht - allerta ultrà : al Pincio Sale la tensione : Villa Borghese off-limits e blindatissima da polizia e carabinieri. Stanno partendo le navette Atac cariche di tifosi dell'Eintracht Francoforte diretti all'Olimpico per il match contro la Lazio. Sono ...

Ipertensione e eccessivo consumo di Sale : il parere degli esperti : “La pressione alta rimane la prima causa di morte e di disabilita’ al mondo a causa delle sue complicanze cardiovascolari. D’altra parte, un elevato consumo di sale e’ associato ad aumento della pressione e la riduzione del suo consumo e’ associata a riduzione dei valori pressori, come dimostrano numerosi studi controllati di intervento” afferma il prof. Pasquale Strazzullo, ordinario di Medicina Interna ...

Inter - Sale la tensione per la gara contro il Psv : Nainggolan in dubbio - ma c’è un’assenza : La partita di domani sera tra Inter e Psv è una gara da dentro o fuori per i nerazzurri, che hanno bisogno di svoltare dopo un periodo di apparente appannamento. Spalletti in conferenza ha annunciato la defezione quasi sicura di Vecino, alle prese con un fastidio al quadricipite dai giorni antecedenti alla sfida dell’Allianz Stadium. In forte dubbio anche la presenza di Nainggolan, finora poco incisivo nell’esperienza ...

Inter - Sale la tensione per la gara contro il Psv : Nainggolan in dubbio - ma c’è un assenza : La partita di domani sera tra Inter e Psv è una gara da dentro o fuori per i nerazzurri, che hanno bisogno di svoltare dopo un periodo di apparente appannamento. Spalletti in conferenza ha annunciato la defezione quasi sicura di Vecino, alle prese con un fastidio al quadricipite dai giorni antecedenti alla sfida dell’Allianz Stadium. In forte dubbio anche la presenza di Nainggolan, finora poco incisivo nell’esperienza ...

Caso Huawei - Sale tensione. Cisco vieta viaggi in Cina : ... che l'e-mail 'era stata inviata per errore ad alcuni dipendenti' e che il contento 'non riflette la politica di Cisco'. 'Non abbiamo implementato restrizioni sui viaggi in Cina, che continuano ...

A Parigi Sale ancora la tensione : "Un colpo di Stato anti Macron" : Secondo il giornale francese Le Figaro la Francia sarebbe prossima a un colpo di Stato . E titola Gilet gialli. Le forze dell'ordine si preparano al peggio . Domani potrebbe essere davvero la giornata ...

Pd - Sale la tensione. Minniti verso l addio alle primarie. Renzi 'Non mi occupo di congresso'. Zingaretti 'Gioco macabro' : ROMA - sale la tensione all'interno del Pd in vista del 12 dicembre , termine ultimo per la presentazione delle candidature al congresso. Con Matteo Renzi che torna a confermare il suo disimpegno ...

Pomeriggio 5 : Giulia Salemi contro Fariba. Tensione dopo il GF Vip : Giulia Salemi non vuole vedere più Fariba? La rivelazione a Pomeriggio Cinque E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte della trasmissione è stata dedicata interamente a ciò che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip. Ovviamente l’argomento caldo trattato dalla d’Urso è stato il fatto che Giulia Salemi sia stata punita dagli autori del reality per colpa della madre Fariba. Quest’ultima, ...

Prima della Scala - Sale ancora la tensione tra vigili e Comune : vertice in Prefettura : Il 29 novembre, nel pieno della più dura battaglia sindacale degli ultimi vent'anni, la Uil della Polizia locale convoca un'assemblea sindacale tra la mattina e il pomeriggio del prossimo 6 dicembre. ...

Sale la tensione Russia-Ucraina. Kiev vieta l’ingresso ai russi tra i 16 e 60 anni : L’Ucraina ha imposto una restrizione all’ingresso dei cittadini russi di età compresa tra i 16 e i 60, «in modo -fa sapere il presidente Petro Poroshenko- che la Federazione Russa non formi distaccamenti di eserciti “privati” in Ucraina, che sono in realtà avamposti delle forze armate russe». Lo ha reso noto lo stesso presidente ucraino, su Twitte...

Russia-Ucraina - scontro in mare tra navi : Sale tensione. Il Parlamento voterà se introdurre legge marziale. Proteste a Kiev : Un ‘viaggio’ che secondo i russi non era stato autorizzato e riesplode la tensione tra Mosca e Kiev, con battaglia in mare, servizi segreti in azione e caccia che si levano in volo. Nella giornata di domenica alcuni vascelli della Marina russa e ucraina si sono scontrati a causa del tentativo, da parte di questi ultimi, di forzare il passaggio nello Stretto di Kerch, il tratto di mare che separa la penisola della Crimea dalla Russia ...

Sale la tensione a Forcella - ritrovata auto crivellata di colpi : NAPOLI. auto crivellata di colpi a Forcella. Il ritrovamento ad opera della polizia in via Purgatorio ad Arco, in seguito a una segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco. La macchina, che è ...

Sale la tensione fra Russia e Nato. Lavrov : "Adesso risponderemo" : A questa situazione di costante tensione fra i due poli del mondo, con l'Europa teatro dello scontro,, si aggiungono poi le tensioni politiche e strategiche. La scelta di Donald Trump di voler ...

Afghanistan - attentato a Kandahar : Sale la tensione alla vigilia delle elezioni del 20 ottobre : Per approfondire: l'intervista L'Afghanistan è impegnato in questi giorni nelle elezioni parlamentari, le prime gestite con criteri di trasparenza e democrazia, paragonabili a quelle del mondo ...