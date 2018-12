Rum Diplomático ed eccellenze gourmand | la Puglia di Eleonora Rubaltelli

Pechino ha arrestato un ex diplomatico canadese | WP : "TRump condannerà la Cina per spionaggio : Michael Kovrig - con un passato diplomatico a Pechino, Hong Kong e all'Onu - è stato fermato nelle scorse ore. La Cina non aveva nascosto la sua rabbia per l'arresto in Canada della figlia del fondatore di Huawei. E il "Washington Post" rivela che la Casa Bianca condannerà Pechino per hackeraggio