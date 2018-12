calcioweb.eu

: [La Stampa] Cristiano Ronaldo sempre decisivo: è suo lo storico gol numero 5k in Serie A per i bianconeri ??… - forumJuventus : [La Stampa] Cristiano Ronaldo sempre decisivo: è suo lo storico gol numero 5k in Serie A per i bianconeri ??… - Sport_Mediaset : #TorinoJuventus, scintille tra #CristianoRonaldo e #Ichazo. Il portoghese provoca l'avversario dopo il rigore e vi… - CalcioWeb : #Ronaldo #Ichazo, #Balotelli polemizza ancora: 'Gesto poco sportivo' -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Il Derby della Mole di sabato sera è stato portato a casa dalla Juve grazie a un rigore di, che subito dopo aver segnato si è scontrato con il portiere granata. Il gesto non è stato violento, ma di sicuro provocatorio e irrispettoso al punto che il portoghese ha ricevuto l’ammonizione. Quanto avvenuto all’Olimpico di Torino non è andato giù a, che si è fatto sentire in due occasioni sul suo profilo Instagram. La prima pubblicando un video dell’episodio con su impresso: “Se l’avessi fatto io ciaaaaoooo!“, come a voler sottolineare la disparità di trattamento; la seconda, dopo il vespaio di polemiche scatenato dal suo video, con una foto risalente a Inter-Manchester United degli ottavi di Champions del 2009 in cui i due non si risparmiarono qualche scintilla. In questo caso le parole di Supermario sono: “Good night. ...