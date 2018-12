Roma | Totti commenta il sorteggio di Champions | “siamo stati fortunati a pescare il Porto”

Roma - Totti sta con di Di Francesco : Eusebio Di Francesco e Monchi, uno sembra dipendere dall'altro . Come scrive la Gazzetta dello Sport , se l'allenatore dovesse perdere la sua panchina, a fine stagione potrebbe salutare anche il direttore sportivo. Sono loro i due finiti nell'occhio del ciclone, sono loro i due criticati dai ...

Totti in visita all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma : Grande festa all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per la visita a sorpresa di Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso si è intrattenuto con i bambini in ludoteca e poi ha visitato i reparti di Cardiologia, Medicina dello Sport e Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica. Totti ha incontrato la presidente dell’Ospedale, Mariella Enoc, e il direttore generale, Ruggero Parrotto, concludendo la visita con un ...

Roma - Totti si riprende la scena : "Difendo la società" : Avviso ai naviganti del calcio nostrano: è tornato Francesco Totti. La requisitoria di domenica sera contro l'utilizzo della Var in occasione del mancato rigore contro l'Inter per fallo su Zaniolo lo ...

Roma-Inter - Totti furioso : “Var vergognoso - che partita guardava Fabbri?” : Si è conclusa la partita tra Roma ed Inter, 2-2 il risultato finale, i giallorossi recriminano per un rigore non concesso a Zaniolo. furioso Francesco Totti ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita giocata a viso aperto tra due grandi squadre che hanno creato tantissimo. Pali, rigori non dati e tante alte cose. E’ stata sicuramente eccitante da vedere. Rigore su Zaniolo? Io sono venuto solo per quello (ride, ndr). C’è poco da ...

