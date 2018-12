Roma | Pallotta precisa | ' Mai parlato di acque calme'

Roma - summit di mercato a Boston tra Pallotta e Monchi : Atteso a Boston dal presidente della Roma James Pallotta per il summit di mercato, Monchi è partito questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino. Il direttore sportivo del club giallorosso, zaino in spalla e un trolley per bagaglio, si è imbarcato su un volo di linea dell’Alitalia decollato alle 11. Tanti i temi sul tavolo: dal futuro del tecnico Di Francesco, salvato ieri dal successo stentato sul Genoa, agli eventuali acquisti ...

Roma - Monchi : 'Di Francesco? Non pensiamo al mister. Su Schick in panchina e Pallotta...' : Il ds della Roma Monchi ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Genoa: 'Di Francesco si gioca il posto? No, ci giochiamo i tre punti e non dobbiamo pensare all'allenatore, ci serve una vittoria e provare a risalire la classifica. ...

Roma - tifosi in sciopero : 'Dallo scudetto ad Alisson - tutte le bugie di Pallotta' : 'Farò della Roma uno dei più forti club al mondo', Pallotta 2014,. 'Roma super attrezzata per vincere lo scudetto, ne sono certo', Baldissoni 2014,. ' Pjanic non si vende. In passato abbiamo ...

Roma - striscioni di contestazione per il presidente Pallotta : Nella notte, sono stati appesi per le vie di Roma decine di striscioni di contestazione indirizzati a James Pallotta, presidente giallorosso. Un antipasto della protesta che avverrà stasera all’Olimpico, quando la Roma scenderà in campo contro il Genoa. I malumori dei tifosi arrivano in un momento della stagione in cui la squadra allenata da Di Francesco fatica a trovare risultati positivi. Già nell’incontro di Champions contro ...

Roma - contestazione contro Pallotta : la Capitale invasa dagli striscioni contro il presidente : Roma, James Pallotta è finito nel mirino dei tifosi giallorossi dopo le recenti vicissitudini attraversate dalla squadra di Di Francesco Decine di striscioni di protesta contro il presidente della Roma, James Pallotta, sono stati esposti nella notte in tutta Roma. Dopo i non brillanti risultati della squadra di Eusebio Di Francesco continua la contestazione contro il presidente Romanista, chiamato a lasciare la società ...

Roma - Pallotta furioso con i dirigenti : Come riporta Radio Radio, il tycoon di Boston sarebbe infuriato con il suo staff dirigenziale per il mondo in cui è stata gestita questa prima parte di stagione. Pallotta avrebbe voluto esonerare Di ...

Pallotta insulta 'Libero' ma racconta solo palloni : senza stadio - addio Roma : Presidente Pallotta è vero che ha deciso di vendere la Roma? 'È una fake news, sono bugie irresponsabili'. Presidente Pallotta, quanto aspetterà ancora per avere l' ok allo stadio? 'Aspetterò solo ...

Roma - l’annuncio di Pallotta sulla cessione della società e sul progetto stadio : Il presidente della Roma James Pallotta, contattato dal quotidiano Leggo, ha risposto in merito alle voci su un possibile passo indietro per una cifra non inferiore agli 800 milioni di euro. L’ipotesi della cessione della società è stata anticipata anche da alcuni articoli di quotidiani: “Ho letto l’articolo, lo trovo divertente. Il giornalista che l’ha scritto sta mentendo in modo idiota. Non c’è nessuna ...