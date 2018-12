Roma | atti vandalici reiterati a bacheca santuario | denunciato 70enne

Roma - crolla un tratto del muro di Villa Mercede a San Lorenzo : attimi di paura : Un tratto del muro di Villa Mercede, nel quartiere San Lorenzo, è collassato su se stesso ieri, intorno alla mezzanotte. Al momento del crollo, nella zona si è avvertito un grosso boato che ha spaventato gran parte dei residenti. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto insieme alle forze dell'ordine, hanno chiuso al traffico Via dei Marrucini, provvedendo a rimuovere detriti e macerie e constatando che, per fortuna, non ci sono ...

Erba - il ministro Bonafede avvia un'ispezioneGli atti dalla Procura di Como a Roma : Il Guardasigilli ha chiesto alla Procura di Como gli atti perché avrebbe delle perplessità su alcuni aspetti dell'indagine e dell'istruttoria. "Ci sono stati tre gradi di giudizio, ora basta con questo meccanismo perverso" avevano detto i figli di Castagna.

Estradizione per Cesare Battisti : tornerà a Roma in carcere - ma lui è latitante : E’ scomparso nel nulla Cesare Battisti. Il presidente del Brasile Michel Temmer ha firmato il decreto di Estradizione per l’ex

Gabrielli : fatti Lazio-Eintracht non minano capacità difesa Roma : Roma – “Che la Capitale sia strutturalmente e morfologicamente complessa, credo sia sotto gli occhi di tutti, ma non vorrei che le vicende di ieri possano in qualche modo minimamente porre dubbi sulla capacita’ della Capitale di essere difesa. Poi l’imponderabile esiste e la sicurezza assoluta non puo’ essere garantita”. Lo ha detto il capo della polizia, Franco Gabrielli, rispondendo a chi gli chiedeva se ...

Ischia - studentesse di 15 anni scomparse/ Claudia e Marika disperse da ieri mattina : sono a Roma? : Ischia, studentesse di 15 anni scomparse. Claudia e Marika sono disperse da ieri mattina: forse sono dirette a Roma? Ricerche in corso

Battistoni : inammissibile che rifiuti Roma dirottino su Viterbo : Roma – “rifiuti di Roma a Viterbo? Inaccettabile, e’ l’ennesima servitu’ che Viterbo e’ costretta a fare al Comune di Roma, a causa della mala programmazione della Regione. Non e’ giusto che un sito nato per accogliere X tonnellate, poi diventi una mega discarica. Centro differenziato creativo? Di rifiuti Roma ne produce molti, non credo basti la creativita’, ci vuole concretezza”. ...

Raggi : Roma vicina a Strasburgo - condanniamo atti terrorismo : Roma – “Non si puo’ morire in un mercatino di Natale. Roma si stringe a Strasburgo e condanna con forza ogni atto di terrorismo e violenza”. Cosi’ su Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: Roma vicina a Strasburgo, condanniamo atti terrorismo proviene da RomaDailyNews.

Rogo rifiuti Roma : telecamere inattive da 5 giorni - ipotesi sabotaggio : Dopo l'incendio che questa notte ha interessato il Tmb Salario, la procura di Roma indaga per disastro colposo. I magistrati sono in attesa delle informative delle forze dell'ordine che sono arrivate ...

Incendio Roma - scatta l’allarme diossina : “chiudete le finestre ma soprattutto evitate attività all’aperto e non mangiate cibi prodotti in quella zona” [FOTO] : 1/13 Ufficio Stampa Vigili del Fuoco/LaPresse ...

Incendio in impianto di rifiuti a Roma - Ispra : attiva centralina per rilevazione della diossina : “Sono in funzione le centraline fisse e anche una centralina mobile per l’eventuale rilevazione della presenza di diossina. Ovviamente la priorita’ in questo momento e’ spegnere l’Incendio e su questo i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti. Probabilmente si e’ riusciti a limitare le fiamme soltanto alla parte di rifiuti indifferenziati, anche se sono ancora notizie provvisorie“: lo ha reso noto ...

Comune Roma : finestre chiuse ed evitare attività all’aria aperta : Roma – “In seguito all’incendio sviluppatosi nell’impianto Tmb Salario, per ragioni precauzionali, in attesa dei dati delle misurazioni dell’aria da parte di Asl e Arpa Lazio, le raccomandazioni sono di chiudere le finestre laddove si percepisce odore, ma soprattutto evitare attivita’ all’aria aperta ed evitare di consumare prodotti colti nell’area circostante all’incendio”. Cosi’ ...

Roma - maxirogo in deposito rifiuti Ama : il cattivo odore arriva anche in centro : Vasto incendio in un deposito di rifiuti dell'Ama in via Salaria a Roma. La nube che si è alzata dal deposito è visibile da chilometri di distanza in tutta la città e l'odore acre che proviene dalla ...

Roma - incendio in impianto rifiuti sulla Salaria : “attivata cabina di regia” - “tenete le finestre chiuse” [GALLERY] : 1/5 ...

Finanziamento illecito ai partiti - “dopo trasmissione atti da Roma tesoriere della Lega Centemero indagato a Bergamo” : Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati di Roma, il nome del tesoriere della Lega Giulio Centemero finisce anche in quello di Bergamo. Si tratta di Finanziamento illecito al partito in concorso con l’imprenditore Romano Luca Parnasi ipotizzato dal pm Barbara Zuin e dall’aggiunto Paolo Ielo. Con la trasmissione atti da Roma a Bergamo, come riporta La Stampa, gli inquirenti della città lombarda indagheranno sulle donazioni ...