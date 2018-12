Risultati NBA – I Wizards annientano i Lakers | Sacramento e Miami espugnano Dallas e New

NBA 2019 - i Risultati della notte (17 dicembre) : Denver batte anche Toronto - Simmons trascina Philadelphia - ok Indiana e Sacramento : Super sfida nella notte NBA, con le due numero uno di Western ed Eastern Conference che si affrontavano. A spuntarla è stata Denver, che ha superato per 95-86 Toronto al termine di un match che si è deciso nell’ultimo quarto, che ha visto i padroni di casa realizzare un parziale di 27-14. Per i Nuggets è il terzo successo consecutivo e la conferma della vetta ad Ovest grazie soprattutto ai 26 punti e 9 rimbalzi di Nikola Jokic. Toronto, al ...

Nba Risultati : LeBron e Ball - storiche triple doppie per i Lakers : LeBron James , 24-12-11 assist, e Lonzo Ball , 16-10-10 assist, schiantano gli Hornets e fanno la storia: primi due Lakers in tripla doppia nella stessa partita dai tempi di Kareem Abdul-Jabbar e ...

Nba Risultati : Gallinari 28 - ma ai Clippers non basta. Belinelli 17 brilla nel successo Spurs : Terza sconfitta consecutiva per i Clippers di Danilo Gallinari. I 28 punti dell'azzurro non bastano a vanificare la superiorità dei Thunder, presi per mano da un super Paul George da 33 punti e da ...

NBA - i Risultati della notte : Harden show contro Memphis - Boston si ferma a Detroit : ... prima la Chicago che con Jordan e Pippen ha conquistato uno spazio nel cuore dei tifosi di tutto il mondo, e poi con la Utah resa celebre dalla coppia Stockton&Malone , o forse anche solo per la ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (16 dicembre) : Clippers sconfitti a Oklahoma City nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. Cadono anche gli Spurs - mentre i Lakers tornano al successo : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittoria per Oklahoma City Thunder nell’atteso scontro con i Los Angeles Clippers, nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. I Lakers superano Charlotte e approfittano del passo falso dei concittadini per salire al quarto posto in classifica. Bella vittoria per Detroit, che ferma Boston e torna a gioire dopo sei sconfitte consecutive, mentre si interrompe a quattro la striscia di successi dei San ...

Risultati NBA – Lakers e Rockets convincono - Celtic e Clippers no! : Risultati NBA – LeBron ed i suoi Lakers continuano a migliorare, diventando una contender ad Ovest in attesa di qualche trade Risultati NBA, una notte ricca di incontri molto interessanti quella appena conclusasi. LeBron ed i suoi Lakers sono andati a vincere 100-128 sul parquet degli Hornets di Kemba Walker. Tripla doppia del King James, ma anche di Lonzo Ball. Molto interessante lo scontro tra l’altra franchigia losangelina, ...

Nba Risultati : Giannis 44 punti - Boston non si ferma - Toronto cade a Portland : 44 punti, 14 rimbalzi e 8 assist: questi i numeri dell'ennesima gara-capolavoro di Giannis Antetokounmpo che trascina Milwaukee alla vittoria a Cleveland. I Raptors tornano ad assaggiare il sapore ...

Risultati NBA – Curry trascina Golden State - Portland ok sui Raptors : sorridono anche Boston e Indiana : La coppia Curry-Durant permette a Golden State di violare il parquet di Sacramento, vittorie anche per Miami e Denver Sessantotto punti in due, più della metà di quelli segnati alla fine della partita. Kevin Durant e Steph Curry fanno sognare Golden State, mettendo in mostra una prestazione monstre che permette ai Warriors di violare il parquet dei Sacramento Kings, costretti ad arrendersi con il punteggio di 125-130. Pronto riscatto ...

NBA - i Risultati della notte : Golden State vince a fatica a Sacramento - Embiid da record ma ko : Sacramento Kings-Golden State Warriors 125-130 Dopo una lunga serie di vittorie è impossibile non sentirsi appagati, non essere svagati e poco concentrati quando la partita sembra vinta. È fisiologico,...

NBA 2019 - i Risultati della notte (15 Dicembre) : Golden State vince in rimonta - sconfitta per Toronto. Successi di Denver e Milwaukee : Nove partite nella notte NBA. Soffrono tantissimo, rischiano di perdere, ma alla fine i Golden State Warriors si impongono 130-125 contro i Sacramento Kings. Un successo arrivato in rimonta, con i campioni in carica che recuperano dieci punti di svantaggio negli ultimi tre minuti della partita. Un successo che porta la firma dei Big Three di Golden State: Steph Curry chiude con 35 punti, Kevin Durant ne mette 33 e Klay Thompson chiude con 27 ...

NBA - Risultati della notte : Dirk Nowitzki - debutto amaro con sconfitta; Orlando batte Chicago in Messico : Phoenix Suns-Dallas Mavericks 99-89 Non era questo il modo in cui Dirk Nowitzki si era probabilmente immaginato il suo esordio per la 21, e presumibilmente, ultima stagione della sua carriera NBA " ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (14 dicembre) : James Harden monumentale con 50 punti. Gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari : La notte NBA si dipana tra quattro partite, svariati contenuti, sorprese non piccole e prestazioni di altissimo livello, oltre al derby “italiano” che mette di fronte Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Andiamo a vedere cos’è successo con precisione. La copertina di oggi se la guadagna, senza alcun possibile avversario, James Harden, che trascina gli Houston Rockets al successo per 126-111 sui Los Angeles Lakers. Suoi sono 15 ...

