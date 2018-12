Rilocalizzazioni | domande dall' 1 gennaio

ilpiccolo

: Agevolazioni per le nuove imprese e le rilocalizzazioni ad Alessandria: domande dal 1 gennaio al 28 febbraio… - CorriereAl : Agevolazioni per le nuove imprese e le rilocalizzazioni ad Alessandria: domande dal 1 gennaio al 28 febbraio… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) ... quando vennero approvati due regolamenti per fornire incentivi al settore: il Regolamento iniziative a favore dell'economia locale e quello per le agevolazioni su tributi locali per le imprese ...