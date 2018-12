Record 200 milioni di smartphone Huawei venduti nel 2018 | almeno due motivi del successo

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 15 dicembre - Italia quarta nella 4×50 mista - Cusinato quinta nei 200 misti con Record italiani! Carraro all’attacco nei 100 rana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle semiFinali e alle Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - le azzurre della 4×200 sl felici per la finale : “contente soprattutto per il Record” : Panziera, Quadarella, Musso e Pellegrini hanno commentato la prestazione fornita questa mattina, utile per qualificarsi in finale Ritorna a una finale mondiale la 4×200 stile libero femminile azzurra che mancava in vasca corta da Istanbul 2012 e in lunga da Kazan 2015 quando fu d’argento. Le azzurre chiudono quarte con il record italiano di 7’44″82 demolendo il precedente del 2012 proprio in terra turca quando Alice ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. Batterie 15 dicembre. Italia : quasi en plein. Tutti avanti tranne Acerenza. Paltrinieri soffre ma è in finale. Record italiano della 4×200 donne! : quasi en plein azzurro. L’Italia porta avanti tutto il suo contingente in gara questa notte (mattina in Cina) nelle Batterie della penultima giornata dei Mondiali di Hanghzhou, tranne Domenico Acerenza che fallisce di poco l’accesso alla finale dei 1500. Un risultato tutt’altro che scontato per la squadra azzurra che si conferma una delle più compatte al mondo con un’altra mattinata di grande spessore. Le due staffette ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Titmus e la 4×200 uomini da Record del mondo - l’Italia festeggia due medaglie : Quarta giornata di gare ad Hangzhou (Cina) dove si stanno disputando i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Non sono mancate le prestazioni di lusso e sono arrivate anche delle gioie per l’Italia con l’argento di Marco Orsi sui 100 misti e il bronzo della 4×50 stile libero maschile. FINALI: 100 MISTI (FEMMINILE) – Il solito sigillo dell’ungherese Katinka Hosszu che domina in lungo e in largo, imponendosi in 57.26 ...

Nuoto - Mondiali in vasca corta : Panziera quinta nei 200 dorso. Orsi - finale e Record : HANGZHOU, CINA, - Lisa Bratton è la nuova campionessa del mondo dei 200 dorso in vasca corta. Ai Mondiali di Hanghzhou l'americana si impone in 2'00'71 davanti alla connazionale Kathlee Baker , 2'00'...

Nuoto - mondiali : Panziera quinta nella finale dei 200 dorso. Record per Orsi : Quinto posto per Margherita Panziera nella finale nei 200 dorso femminili ai mondiali in vasca corta in corso di svolgimento a Hangzhou, in Cina. La primatista italiana ha chiuso col crono di 2'02'50 ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Kirill Prigoda devastante in Cina. Oro e Record del mondo nei 200 rana : Una partenza con il botto in questa terza giornata di finali nei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il russo Kirill Prigoda infatti firma il nuovo record del mondo dei 200 rana con il crono di 2’00″16, migliorando il primato precedente appartenente alla “foca tedesca” Marco Koch (2’00″44). Una gara ben distribuita dall’atleta dell’Est che, grazie ai suoi eccellenti ...

LIVE Nuoto - Finali Mondiali 2018 in DIRETTA : DETTI BRONZO NEI 400! Quarte Pellegrini 200 sl - Cusinato nei 400 misti e la 4×100 stile. Ancora Record italiano di Carraro. Scozzoli super! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di semiFinali e Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Nella piscina asiatica la giornata ci riserverà tante emozioni e l’Italia proverà a regalarci subito grandi emozioni. Gabriele DETTI e Federica Pellegrini hanno iniziato con il piede giusto questa rassegna iridata. Entrambi hanno ottenuto il pass per la finale e nell’atto conclusivo si giocheranno le loro ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Daiya Seto vola nella finale dei 200 farfalla con il nuovo Record del mondo : Una gara semplicemente spettacolare ai Mondiali di Nuoto in vasca corta ad Hanzhou (Cina). La finale dei 200 farfalla uomini ha vissuto sul duello all’ultimo sangue tra il giapponese Daiya Seto e il sudafricano Chad Le Clos, su tempi spaziali. Un confronto che si è risolto in favore del nipponico con il nuovo primato del mondo (1’48″24). Un riscontro che migliora il limite che apparteneva proprio a Le Clos (nel 2013). C’è ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Record del mondo di Seto nei 200 farfalla : Nuoto, Mondiali vasca corta 2018: Daiya Seto ha dominato i 200 farfalla a Hangzhou piazzando anche il record del mondo Vittoria e record mondiale nei 200 farfalla per Daiya Seto nella rassegna iridata in vasca corta di Hangzhou. Il giapponese ferma i cronometri sul tempo di 1’48″24 migliorando di 32 centesimi il precedente primato del sudafricano Chad Le Clos. Argento proprio per Le Clos che si migliora arrivando a ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Gregorio Paltrinieri risponde presente nei 1500 sl - Thomas Ceccon che Record nei 200 misti! Pellegrini doppietta : Pomeriggio di finali nella seconda ed ultima giornata dei Campionati italiani di Nuoto in vasca corta a Riccione. L’impianto romagnolo, coma da tradizione, è stato teatro delle sfide in piscina dei nostri portacolori, che sono prossimi a volare in Cina, per la precisione ad Hangzhou, dove dal’11 al 16 dicembre si disputeranno i Mondiali 2018 nella piscina da 25 metri. Si poteva intuire e così è stato: Thomas Ceccon nuovo primatista ...