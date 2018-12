Recensione Xiaomi Redmi Note 6 Pro | buona fotocamera e ottima autonomia a meno di 200

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Il6 Pro è il nuovo smartphone Android diche si inserisce nella fascia di prezzo compresa tra i 150 e i 250 euro. I suoi punti di forza sono certamente il comparto fotografico e l’. Può contare su due fotocamere sia sulla parte posteriore che su quella anteriore, una caratteristica poco comune per dispositivi di questo genere. E ha a disposizione una batteria da ben 4.000 mAh (milliampereora), più grande rispetto a quella dei principali concorrenti come il P20 Lite di Huawei.Arriva sul mercato italiano a 219,90 euro per la configurazione da 3 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di memoria d’archiviazione, esattamente la versione oggetto della, ma online si trova sotto la soglia dei 200 euro.6 Pro viene venduto comunque anche nella variante da 4/64 Gigabyte, posizionata a 269,90 euro. Insomma, cifre contenute considerando quanto ...