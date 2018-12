Rapporto 2018 sull' economia dell' Emilia-Romagna Ancora prima regione italiana per

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-ottobre 2018 : Comunicato Stampa N° 210 del 17/12/2018 E' disponibile sui siti www.finanze.gov.it www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-ottobre ...

Ambiente e sviluppo sostenibile tra informazione - economia e politica : il 19 dicembre la presentazione del Rapporto Eco-Media 2018 : Nell’ambito del V° Forum nazionale “Ambiente e sviluppo sostenibile tra informazione, economia e politica” verrà presentato a Roma il 19 dicembre il Rapporto Eco-Media 2018. Il think tank istituito da Pentapolis Onlus, in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, illustrerà i risultati sulla copertura delle notizie ambientali da parte dei principali media italiani. Durante l’incontro verrà conferito, ai professionisti che si sono distinti per ...

Censis - nel Rapporto 2018 emerge il ritratto di un'Italia spaventata - arrabbiata e incattivita : Ed è così che il linguaggio è cambiato: 'la politica rilancia ogni umore ed emozione estremi che circolano in modo più o meno sommerso nella società o fragorosamente visibili sui social network'. Il ...

L’Italia del rancore dopo un anno si è incattivita. Il Rapporto Censis 2018 : “Le radici sociali di un sovranismo psichico: dopo il rancore, la cattiveria. La delusione per lo sfiorire della ripresa e per l’atteso cambiamento miracoloso ha incattivito gli italiani. Ecco perché si sono mostrati pronti ad alzare l’asticella”. Lo scrive il Censis nel suo rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, presentato questa mattina dall’amministratore delegato Giorgio de Rita e dal ...

Il Mercato televisivo nel 2018 nel nuovo Rapporto ITMedia Consulting : Dopo una frenata nel 2017, il Mercato televisivo torna a crescere nel 2018. Il tutto avviene in un contesto di grande turbolenza, con il settore ormai al centro di un profondo processo di trasformazione, che tocca non più soltanto la pubblicità, che si sposta sempre più verso l’online, con nuovi attori e nuovi protagonisti che sottraggono risorse ai broadcasters</s...

Clima - il 2018 in Italia è l’anno più caldo da due secoli e aumentano i fenomeni estremi : allarmante Rapporto ISPRA : La stima provvisoria dell’anomalia della temperatura media in Italia, stando ai dati aggiornati fino al mese di ottobre compreso, configura il 2018 come l’anno più caldo di tutta la serie storica di dati controllati ed elaborati dall’ISPRA, cioè almeno dal 1961 (+1,77 °C rispetto al valore normale di riferimento 1961-1990). In base a studi che ricostruiscono il Clima in un passato più remoto, si può affermare che in Italia l’anno in corso ...

Cultura : Rapporto 2018 su libertà di pensiero nel mondo - Italia al 159.mo posto : L'edizione di quest'anno è la prima -da quando, nel 2012, l'Iheu ha iniziato a pubblicare il Rapporto- a contenere una classifica completa di tutti i Paesi del mondo in base al livello di ...

Rapporto Svimez 2018 : si riapre la forbice tra Nord e Sud : Rapporto Svimez 2018: si riapre la forbice tra Nord e Sud 8 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Dissesto Idrogeologico in Italia – Rapporto 2018 : L’ISPRA ha presentato lo scorso luglio, l’edizione 2018 del Rapporto “Dissesto Idrogeologico in Italia”. Il Rapporto fornisce il quadro di riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni sull’intero territorio nazionale e presenta gli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali. Il quadro emerso è abbastanza preoccupante in quanto gran parte del paese è ...

A Roma - Martedì 30 ottobre 2018 ore 10 : 00 : presentazione del XVI Rapporto “Gli italiani - il solare e la green economy” : Si terrà a Roma la presentazione del XVI Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”. Appuntamento per Martedì 30 ottobre 2018 ore 10:00. L'articolo A Roma, Martedì 30 ottobre 2018 ore 10:00: presentazione del XVI Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy” sembra essere il primo su Meteo Web.

Grande Fratello VIP 2018 - Stefano Sala a Benedetta Mazza : "Il nostro Rapporto mi piace" (video) : "Mi piace ricevere i tuoi abbracci" Stefano Sala conferma ciò che si sospetta da qualche settiman: tra lui e Benedetta Mazza c'è del tenero. Una situazione che stona con la realtà esterna che vede la furia della fidanzata del modello Dasha Dereviankina e che (a detta di Alfonso Signorini) non ha affatto preso bene l'amicizia speciale creata nella coppia, per di più ha rivelato al settimanale Chi la sua totale fermezza in caso di tradimento ...

Migrantes - pubblicato il Rapporto 2018 : sempre più italiani all'estero : In generale, gli italiani partiti da gennaio a dicembre 2017 sono andati in 193 località del mondo di ciascuna realtà continentale ma soprattutto in Europa, 70%, e in America, 22,2%, e, più nel ...