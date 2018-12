QuBì 2019 | 23 «ricette» di quartiere per contrastare la povertà dei bambini a Milano

vanityfair

: RT @RicettaQuBi: I dati relativi ai 23 progetti in partenza da inizio 2019, che verranno presentati lunedì 17 dicembre. Scopri di più sulla… - Secondowelfare : RT @RicettaQuBi: I dati relativi ai 23 progetti in partenza da inizio 2019, che verranno presentati lunedì 17 dicembre. Scopri di più sulla… - FondCariplo : RT @RicettaQuBi: I dati relativi ai 23 progetti in partenza da inizio 2019, che verranno presentati lunedì 17 dicembre. Scopri di più sulla… - RicettaQuBi : I dati relativi ai 23 progetti in partenza da inizio 2019, che verranno presentati lunedì 17 dicembre. Scopri di pi… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Il progettoIl progettoIl progettoIl progettoNella sola città di, capoluogo della provincia eletta migliore d’Italia per qualità della vita, ci sono oltre 20milache vivono sotto la soglia di. Arrivano per loro 23 progetti selezionati per lo loro attraverso l’operazione «Al Bando le!» di, il Programma contro lainfantile, promosso da Fondazione Cariplo, con il sostegno di Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Invernizzi e Fondazione Fierae in collaborazione con il Comune diSi chiamano «» a ricordare che il problema è prima di tutto alimentare, ma sono in realtà progetti di più ampia inclusione per realtà del terzo settore, gruppi economici e sociali.Queste 23 «» vengono da 25 quartieri milanesi coinvolti e hanno un unico obiettivo: «aumentare efficacia ed impatto delle singole ...