Qualità della vita? Verona migliora grazie allo spettacolo

Qualità della vita 2018 - vince per la prima volta Milano. Cresce (di poco) anche Roma. Ultime Vibo - Foggia e Taranto : È Milano la provincia italiana in cui si vive meglio. A stabilirlo l’annuale classifica sulla “Qualità della vita” stilata dal Sole 24 Ore e arrivata alla sua 29esima edizione. Il capoluogo lombardo festeggia per la prima volta il record, dopo averlo sfiorato per quattro volte, strappando il primato alle province dell’arco alpino. La città si era infatti fermata al secondo posto nel 2003 e 2004 e poi nel 2015 e nel 2016. ...

Qualità della vita : Milano per la prima volta al top - Vibo Valentia fanalino di coda : La 29ª edizione della Qualità della vita premia Milano un risultato inedito nell’indagine annuale del Sole 24 Ore. Il capoluogo meneghino si piazza ben sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del benessere e conquista così lo scettro di provincia più vivibile d’Italia, dopo averlo sfiorato per quattro volte, fermandosi al secondo posto nel 2003 e 2004 e poi nel 2015 e nel 2016. Come ogni ...

Qualità della vita 2018 - Milano vince per la prima volta : È Milano la vincitrice dell’indagine 2018 sulla vivibilità delle province italiane, giunta alla 29° edizione. Il capoluogo lombardo festeggia il suo primato, inedito nell’indagine annuale del Sole 24 Ore, piazzandosi ben sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del benessere. E conquista lo scettro di provincia più vivibile d’Italia, dopo averlo sfiorato per quattro volte. ...

