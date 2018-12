Ponte Morandi Ultime notizie | la procura concede la demolizione | soddisfatto Bucci ' A

'La demolizione del Ponte Morandi è una scelta di pancia' : " Così mostriamo al resto del mondo di non essere capaci di fare manutenzione , e di non sapere tutelare il meglio della nostra cultura urbanistica. L'ingegnere Riccardo Morandi è stato il più bravo ...

"La demolizione del Ponte Morandi è una scelta di pancia" : “La demolizione del ponte Morandi è una scelta di pancia, che dà un messaggio sbagliato”. Parola di Tullia Iori, docente di ingegneria all'Università di Tor Vergata e membro del comitato scientifico di Federbeton, la federazione di Confindustria che rappresenta la filiera del cemento e del calcestru

Natalidea - un regalo d'arte per le nuove case degli sfollati di Ponte Morandi : Il programma spettacoli di mercoledì 19 vede Star Voice protagonista dello spettacolo "Accendiamo il Natale" alle 17, alle 18 è la volta dello "Schiaccianoci" con Argento Vivo Castelletto, alle 19 si ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Genova : inizia la demolizione del Ponte Morandi - 17 dicembre 2018 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Genova: inizia la demolizione del Ponte Morandi. Sondrio, gravissimo incidente stradale: 6 morti , 17 dicembre 2018,

Ponte Morandi - via al dissequestro del moncone ovest. Domani il nome di chi lo ricostruirà : Si va verso una sorta di dissequestro del moncone ovest del Ponte Morandi. È quanto è emerso nell'udienza dell'incidente probatorio davanti al gip Angela Nutini. La procura di Genova ha firmato l'autorizzazione allo smontaggio "in permanenza del sequestro". In pratica, dunque, non un vero e proprio dissequestro: l'atto servirà a salvaguardare i reperti smontati, che rimarranno nella stessa area per consentire ai tecnici di ...

Genova - crollo Ponte Morandi : “Il viadotto smontato tra 10 giorni” : “Qualcuno ha detto che era una falsa inaugurazione, invece abbiamo fatto quello che dovevamo fare, aspettiamo la formalizzazione dell’inaugurazione e già nelle prossime ore inizieranno i lavori“: lo ha dichiarato oggi il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci in riferimento alla decisione della procura, che ha firmato l’autorizzazione a procedere con i cantieri sui monconi. “Dieci giorni, ...

La demolizione di Ponte Morandi| : Udienza cruciale davanti al giudice per l’individuazione dei reperti che devono rimanere integri per garantire lo svolgimento delle indagini

Ponte Morandi : concluso incidente probatorio - verso dissequestro moncone ovest : Inziata la discussione su tempi e modalità della demolizione di quel che resta del Ponte crollato il 14 agosto provocando la morte di 43 persone. Rinviata la consegna della superperizia in data da ...

Ponte Morandi / In calo truffe e rapine. E la storia del pompiere che allena i giovani portieri : In attesa dell’esito della seconda udienza dell’incidente probatorio che inizierà questa mattina alle 9.30, e della decisione di Bucci su chi si occuperà della ricostruzione, annunciata al più tardi per domani, sono davvero poche le notizie riguardanti il Ponte Morandi presenti oggi sui quotidiani. Soprattutto, si tratta di “curiosità”. Dopo il crollo in calo truffe e rapine Il Secolo XIX racconta del calo di scippi, truffe e rapine registrato ...

Genova - l'albero di Natale per le vittime del Ponte Morandi : Nel quartiere di Certosa una pianta particolare con 43 palline bianche in memoria delle 43 vittime del crollo -

Ponte Morandi / Domani l’incidente probatorio. Dalla Svizzera : mancava la guaina protettiva : È prevista per domattina alle 9,30, nell’aula bunker del tribunale di Genova, la seconda udienza dell’incidente probatorio iniziato lo scorso 23 settembre. La relazione dei consulenti del gip I consulenti del gip Angela Nutini (Giampaolo Rosati, Massimo Losa e Bernhard Elsener) avrebbero dovuto discutere Domani la loro relazione sui resti del viadotto Polcevera, che doveva essere presentata già lo scorso 5 dicembre, in modo da fissare le prove ...

Ponte Morandi : si apre il cantiere per la rimozione dei resti - ma i lavori partiranno dopo le feste : A Genova come annunciato dal sindaco Marco Bucci, inaugurato il cantiere. 'Con il via libera della magistratura potremo iniziare la settimana prossima' ha precisato Bucci che è anche commissario ...