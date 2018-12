Ponte Morandi | al via smontaggio moncone ovest | ma rimane sequestro

Ponte Morandi : via libera alla demolizione del lato Ovest : La Procura di Genova ha firmato l'autorizzazione allo smontaggio del moncone Ovest di Ponte Morandi, 'in permanenza del sequestro'. Questo permetterà di salvaguardare i reperti del viadotto 'smontati' ...

La demolizione di Ponte Morandi| : Udienza cruciale davanti al giudice per l’individuazione dei reperti che devono rimanere integri per garantire lo svolgimento delle indagini

Ponte Morandi : concluso incidente probatorio - verso dissequestro moncone ovest : Inziata la discussione su tempi e modalità della demolizione di quel che resta del Ponte crollato il 14 agosto provocando la morte di 43 persone. Rinviata la consegna della superperizia in data da ...

Ponte Morandi / In calo truffe e rapine. E la storia del pompiere che allena i giovani portieri : In attesa dell’esito della seconda udienza dell’incidente probatorio che inizierà questa mattina alle 9.30, e della decisione di Bucci su chi si occuperà della ricostruzione, annunciata al più tardi per domani, sono davvero poche le notizie riguardanti il Ponte Morandi presenti oggi sui quotidiani. Soprattutto, si tratta di “curiosità”. Dopo il crollo in calo truffe e rapine Il Secolo XIX racconta del calo di scippi, truffe e rapine registrato ...

Genova - l'albero di Natale per le vittime del Ponte Morandi : Nel quartiere di Certosa una pianta particolare con 43 palline bianche in memoria delle 43 vittime del crollo -

Ponte Morandi / Domani l’incidente probatorio. Dalla Svizzera : mancava la guaina protettiva : È prevista per domattina alle 9,30, nell’aula bunker del tribunale di Genova, la seconda udienza dell’incidente probatorio iniziato lo scorso 23 settembre. La relazione dei consulenti del gip I consulenti del gip Angela Nutini (Giampaolo Rosati, Massimo Losa e Bernhard Elsener) avrebbero dovuto discutere Domani la loro relazione sui resti del viadotto Polcevera, che doveva essere presentata già lo scorso 5 dicembre, in modo da fissare le prove ...

Ponte Morandi : si apre il cantiere per la rimozione dei resti - ma i lavori partiranno dopo le feste : A Genova come annunciato dal sindaco Marco Bucci, inaugurato il cantiere. 'Con il via libera della magistratura potremo iniziare la settimana prossima' ha precisato Bucci che è anche commissario ...

Aperto il cantiere per il Ponte Morandi : al lavoro stesso team della Costa Concordia : "Sono due sfide diverse ma entrambe grandi ed importanti, fa piacere essere al servizio del Paese". Sotto al moncone ovest del ponte Morandi, Paolo Cremonini, direttore dei servizi speciali dell'...

Ponte Morandi - aperto cantiere per demolizione - Bucci : 'Non è solo per la città - ma per la Regione e l'Italia' : A 4 mesi dal crollo che ha provocato 43 morti, partiti oggi i lavori per la demolizione di quel che resta del Ponte Morandi a Genova. E dal 31 marzo al via la ricostruzione con il sindaco Bucci che ...

DEMOLIZIONE MORANDI : "NUOVO Ponte A NATALE 2019"/ Ultime notizie : Fagioli e Omini dopo rimozione Concordia : PONTE MORANDI: inizia oggi la DEMOLIZIONE. Ultime notizie, cinque imprese all'opera, costo 19 milioni di euro, termineranno entro maggio

Ponte Morandi - l'inaugurazione simbolica di Bucci : "Nuovo viadotto a Natale 2019" : "Avremo il nuovo Ponte a Natale del 2019". Marco Bucci , il sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione del viadotto Morandi, crollato il 14 agosto scorso che ha causato 41 morti, ha ...

Ponte Morandi - Bucci : “Nuovo viadotto a Natale 2019” : Ponte Morandi, Bucci: “Nuovo viadotto a Natale 2019” Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione ha inaugurato il cantiere per la demolizione di ciò che ancora resta: “Rispetteremo i tempi” Parole chiave:

Al via i cantieri per la demolizione del Ponte Morandi : Inizieranno stamattina le operazioni del primo cantiere, i lavoro sono stati affidati a cinque imprese. Ad inizio della settimana l'azienda che dovrà ricostruirlo -

Genova - la commemorazione per i 4 mesi del crollo del Ponte Morandi : 43 tocchi della campana tibetana e 43 rose bianche per ricordare le 43 vittime del crollo del Viadotto sul Polcevera. La commemorazione oggi nel quartiere di Certosa -