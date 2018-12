Piazza Affari | FTSE MIB conto alla rovescia | sono ore decisive

Piazza Affari in affanno ma utili da primato : Questo è successo perché, ai fattori di incertezza correlati alla situazione politica, se ne sono sommati altri di natura esogena: il rischio guerra commerciale, l'incognita sulla fine del cicloo la ...

Piazza Affari : Piquadro in forte calo : Ribasso scomposto per il produttore italiano di pelletteria , che esibisce una perdita secca del 3,23% sui valori precedenti. L'andamento di Piquadro nella settimana, rispetto al World Luxury Index , ...

Piazza Affari : calo per Italmobiliare : Composto ribasso per Italmobiliare , in flessione dell'1,89% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi,...

DoBank - crollano le quotazioni a Piazza Affari : Ribasso scomposto per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che esibisce una perdita secca del 2,16% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una ...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Credem : Aggressivo ribasso per l' Istituto di credito , che passa di mano in perdita del 2,43%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Credem più ...

Rai Way - quotazioni in picchiata a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per Rai Way , che tratta in perdita del 2,03% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Rai Way è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale ...

Oviesse e Stefanel crollano a Piazza Affari : Milano. Sono partite male le Borse europee stamattina e continuano a peggiorare dopo le prime ore di negoziazioni, con perdite tra l'1 e il 2 per cento tra Londra, Parigi e Francoforte e Piazza Affari, dove il Ftse Mib è in calo dell'1,3 per cento a metà mattinata. Lo spread è a 270 punti e i rendim

Borse giù su dati Cina ed Europa - a Piazza Affari male St e Fca. Euro arretra : In netto calo le Borse Europee sulla scia dell'andamento dei listini asiatici (-2% Tokyo) dopo i dati cinesi inferiori alle previsioni sulle vendite al dettaglio e sull'output industriale. L'indice Pmi di Markit sull'attività economica di dicembre segnala un netto calo del manifatturiero e dei servizi in Francia, in flessione anche i dati tedeschi...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Salini Impregilo : Brilla la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che passa di mano con un aumento del 6,07%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento ...

Piazza Affari positiva ma sotto i massimi di apertura. FTSE MIB +0 - 54% : ... nell'ambito della discussione sui vari strumenti di politica monetaria, sono stati menzionati anche i TLTRO, dei finanziamenti targettizzati sul sostegno all'economia reale già impiegati in passato ...

Borse europee caute. Spread e banche aiutano Piazza Affari : Si chiude all'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente , mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari, galvanizzata dalla tenuta del comparto bancario e dal calo ...

Safilo - quotazioni in picchiata a Piazza Affari : Pressione sul produttore di occhiali da sole e da vista , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,31%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

Piazza Affari positiva - BTP solidi nonostante Moscovici. FTSE MIB +0 - 88% : ... nell'ambito della discussione sui vari strumenti di politica monetaria,* sono stati menzionati anche i TLTRO*, dei finanziamenti targettizzati sul sostegno all'economia reale già impiegati in ...

Piazza Affari resta in denaro grazie allo Spread. Corrono le banche : Piazza Affari resta al primo posto in Europa , avvantaggiandosi del forte calo dello Spread che crolla a scendendo a 261 punti base , con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,89%. E' ...