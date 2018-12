Perché in alcune regioni non si trova il vaccino contro l' influenza

Perché alcune persone si sentono sempre in colpa? : Cercare di essere meno negativiAttenzione al perfezionismoQuando diventa una sindromeTecniche per spezzare il loop del senso di colpaAttenzione a "sviare"Piccoli obiettivi e un pizzico di autoironiaPerché alcune persone si sentono sempre in colpa?Siete inclini a sentirvi spesso (o sempre) in colpa? Consolatevi: siete con ogni probabilità più affidabili della media. Ad affermarlo è una nuova ricerca dell’Università di Chicago Booth School ...

Astronomia : un gigantesco “girino cosmico” rivela come e Perché alcune galassie finiscono per sparire : Ha una testa ellittica e una coda dritta e lunga circa 500mila anni luce, che le conferiscono l’aspetto di un girino: non è un anfibio di dimensioni esagerate, ma una particolare galassia recentemente osservata da un gruppo di astronomi di Israele, Stati Uniti e Russia. L’oggetto celeste, colto in un periodo caotico della sua vita millenaria, si presenta effettivamente come quello che resta di una galassia e non ha mancato di suscitare ...

Perché ad alcune persone vengono così facilmente i lividi? : "Piuttosto, sarebbe meglio evitare gli sport con molto contatto fisico," dice. "E cercare di fare attenzione ai movimenti che facciamo e alle reazioni del nostro corpo." Questo articolo è comparso ...