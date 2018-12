Parallelo Alta Badia | il tabellone e gli avversari degli italiani Programma | orari e tv

Sci alpino - Parallelo Alta Badia oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Si chiude la quattro-giorni dolomitica suddivisa tra Val Gardena e Alta Badia, con il Parallelo sulla Gran Risa. Sulla splendida pista dove ieri si è disputato il consueto gigante, andrà in scena la spettacolare gara nella quale gli atleti si sfideranno in gare uno contro uno, per arrivare fino al vincitore finale. Un anno fa il successo andò a Matts Olsson davanti a Henrik Kristoffersen e Marcel Hirscher. Chi la spunterà in questa occasione? Il ...

Sci alpino - Gigante Parallelo Alta Badia 2018 : il tabellone. Hirscher favorito - finale con Kristoffersen? Gli italiani ci provano : Prosegue senza sosta il fitto calendario di gare pre-natalizie per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, gli uomini rimangono in Italia per il Gigante parallelo dell’Alta Badia (lunedì 17 dicembre, ore 18.15): sulla Gran Risa andrà in scena la prima prova stagionale in questo format. Al tabellone a eliminazione diretta partecipano 32 sciatori, il primo turno (sedicesimi di finale) si disputa con manche di andata e ...

Sci alpino - il tabellone del gigante Parallelo dell’Alta Badia : tutti gli accoppiamenti. Programma - orario e tv : Lunedì 17 dicembre (ore 18.15) si disputerà il gigante parallelo maschile dell’Alta Badia, si tratta della prima prova stagionale in questo format di gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. In base ai vari piazzamenti in classifica è stata disegnato un tabellone a eliminazione diretta: 32 atleti si affronteranno in sfide di andata-ritorno ai sedicesimi di finale, poi si passerà agli ottavi di finale dove ci si ...

Sci alpino - lunedì il gigante Parallelo in Alta Badia : in gara Moelgg e De Aliprandini : Sulla Gran Risa è la volta del gigante parallelo, per l’Italia in gara Manfred Moelgg e Luca De Aliprandini Il gigante parallelo dell’Alta Badia è già diventato un appuntamento tradizionale della Coppa del mondo di sci alpino maschile. Il lunedì della Gran Risa è il momento delle sfide dirette, alla quale prendono parte i primi 16 della startlist del gigante, i primi quattro della startlist generale e, a scalare, i primi 12 ...