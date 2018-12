Papa | compleanno di lavoro per Francesco

Per il compleanno del Papa una torta con i giovani del mondo : ... "utilizzando la frutta esotica per la crema e la farcitura a strati, lavorazione tipica delle fette di torta dedicate ai ragazzi e consumate ogni giorno da milioni di giovanissimi in tutto il mondo".

Buon compleanno Papa Francesco - Zamberletti - Dynamo… : Buon compleanno papa Francesco, Zamberletti, Dynamo… …Maria Fida Moro, Paolo Sottocorona, Bill Pullman, Moreno Argentin, Tino Iannuzzi, Maria Iacono, Manuela Repetti, Valeria Cardinali, Gigi d’Agostino, Giampiero Giulietti, Daniele Portanova, Eleonora Bischi, Stefano Centomo, Antonio Siri, Alessia Bigi, Fabrizio Crestani, Ludovica Guidi, Raffaele Marciello… Oggi 17 dicembre compiono gli anni: Giorgio Bandiera, attore, doppiatore; Giuseppe ...

Spedisce lettera al papà ‘in paradiso’ per il compleanno. E gli arriva risposta.. : Una lettera. Il modo più semplice e forse il più bello per comunicare quando qualcuno che amiamo è lontano da noi. La penna che scivola sul foglio, la riga tracciata che profuma di vissuto molto più di qualsiasi bit o emoticon sparata alla velocità della luce nell’etere. È attraverso una lettera che il piccolo Jase Hundman ha cercato il contatto con il padre, scomparso quattro anni fa. Una lettera per dirgli che gli vuole ancora bene. Una ...

EROS FONGARO - IL PAPÀ DI ELIA/ Gli auguri di buon compleanno in diretta (Grande Fratello Vip 2018) : Ieri è stato il compleanno di EROS, PAPÀ di ELIA FONGARO. Il modello quindi, ha voluto decorare una maglietta bianca con dello smalto, scrivendo "auguri PAPÀ EROS".(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 01:22:00 GMT)

Eros Fongaro - il papà di Elia/ Il regalo del figlio : il compleanno e una dedica speciale (Grande Fratello Vip) : Ieri è stato il compleanno di Eros, papà di Elia Fongaro. Il modello quindi, ha voluto decorare una maglietta bianca con dello smalto, scrivendo "Auguri papà Eros".(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:38:00 GMT)

Primo compleanno da papà per Fedez - il messaggio social del rapper : “ho già il regalo più bello” : Fedez festeggia il suo compleanno a Los Angeles e lo fa per la prima volta con in braccio il piccolo Leone: il messaggio social del rapper “Oggi compio 29 anni, il mio Primo compleanno da papà. In braccio ho il regalo più bello che la vita mi potesse fare Grazie a tutti per gli auguri! Domani ho una sorpresa per voi!”. Così Fedez ricorda ai suoi follower il suo 29° compleanno e festeggia a Los Angeles insieme a Chiara ...

Fedez - compleanno da papà tra successi - crisi e sorprese : Il 15 marzo di 29 anni fa nasceva a Milano Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto come Fedez. Questo è un compleanno importante per la star della musica (e dei social), essendo il suo ultimo da ventenne, ma soprattutto il primo da padre e marito. E per festeggiarlo è volato a Los Angeles insieme alla sua famiglia, ovvero la moglie Chiara Ferragni e il figlio Leone. Stamattina ha postato su Instagram una foto che ha fatto rientrare ...