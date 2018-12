Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes Modena sconfitta in trasferta a Trento : L’Azimut Leo Shoes Modena perde in trasferta contro l’Itas Trentino per 1-3 in un palazzetto sold-out Itas Trentino e Azimut Leo Shoes Modena vengono accolti alla BML Group Arena da un altro soldout per i gialli nella sfida che vede di fronte le squadre di Angelo Lorenzetti e Julio Velasco. I gialli iniziano la gara con Christenson in regia, Zaytsev è in posto due, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro giocano Holt e ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : niente da fare per Vibo - l’Azimut Modena si impone con il punteggio di 3-0 : Al PalaCalafiore di Reggio Calabria, Ivan Zaytsev trascina Modena alla vittoria contro Vibo Valentia Tonno Callipo Vibo Valentia e Azimut Leo Shoes Modena giocano al PalaCalafiore di Reggio Calabria davanti a un foltissimo pubblico, come ormai d’abitudine per Zaytsev e compagni. I gialli iniziano la gara con Christenson in regia, Zaytsev è in posto due, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro giocano Holt e Anzani, il libero è ...

Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes Modena perde 3-2 con Civitanova una gara infuocata : gara infuocata fra Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Banca Civitanova: gli ospiti si impongono 2-3 Un PalaPanini sold-out con 5mila spettatori accoglie la gara tra L’Azimut Leo Shoes Modena di Velasco e la Cucine Lube Banca Civitanova in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. Prima della gara il Dg di Modena Andrea Sartoretti omaggia l’ex gialloblù Bruno al centro del campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con ...

Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes Modena si impone 3-0 con Padova davanti a oltre 4000 presenti : Grande Partita dell’Azimut Leo Shoes Modena, la squadra emiliana a valanga su Padova Azimut Leo Shoes Modena – Kioene Padova 3-0 (25-23, 25-18, 31-29) Azimut Leo Shoes Modena: Zaytsev 17, Urnaut 7, Kaliberda 1, Anzani 9, Mazzone 7, Christenson 6, Rossini (L); Bednorz 9, Pierotti. Non entrati: Benvenuti (L), Pinali, Van Der ent, Holt, Keemink. Coach: Julio Velasco. Kioene Padova: Polo 6, Cirovic 8, Volpato 5, Torres 8, Travica 1, ...

Pallavolo – I biglietti di Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova in vendita da domani : I tickets per Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova in vendita da domani Inizierà domani mattina alle 9 la vendita dei biglietti per la gara che vedrà di fronte il prossimo 18 novembre Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova. I biglietti saranno disponibili solamente sul sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket, non sarà effettuata vendita presso gli uffici del PalaPanini.L'articolo Pallavolo ...