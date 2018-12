Pallanuoto | Europa Cup 2018 | un brutto Setterosa soffre e batte di misura la modesta

LIVE Italia-Francia Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 7-6. Il Setterosa soffre ma batte le transalpine : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Francia. Programma - orario e tv : Sono state scelte dal CT Fabio Conti le 13 ragazze per la sfida che vedrà il Setterosa impegnato oggi, lunedì 17 dicembre, alle ore 16.45 ad Avezzano contro la Francia, nell’incontro valido per la terza giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile. La partita odierna sarà visibile in diretta tv su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale ...

Pallanuoto - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Si prepara la sfida di Europa Cup contro la Francia : Sono 18 le ragazze chiamate dal CT Fabio Conti per il collegiale che da domani a sabato vedrà all’opera il Setterosa in vista della sfida di lunedì 17 dicembre alle ore 16.45 ad Avezzano contro la Francia, incontro valido per la terza giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile. Le azzurre sono a punteggio pieno e chiedono strada alle transalpine per continuare a cullare il sogno della qualificazione diretta alle semifinali ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019. Fabio Conti : “Abbiamo dimostrato di avere voglia di vincere” : Una vittoria fondamentale, più che per la classifica, per il morale. In una sfida entusiasmante il Setterosa riesce ad imporsi per 13-12 sull’Ungheria a Verona nel secondo turno dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, facendo esplodere il pubblico di casa. Queste le parole di Fabio Conti nel post partita alla Rai: “Grande vittoria che voglio dedicare al pubblico di Verona che con il suo incredibile sostegno è stato il ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : il Setterosa si impone a Verona sull’Ungheria in un match fantastico : Uno spettacolo unico, davvero coinvolgente davanti ad un pubblico entusiasmante. A Verona la sfida tra Italia ed Ungheria, valida per il secondo turno dell’Europa Cup 2018-2019 di Pallanuoto femminile, sembrava essere più che altro una finale mondiale o olimpica. Due squadre di altissimo livello internazionale si sono affrontate in uno scontro davvero a viso aperto. A spuntarla è stata la Nazionale di Fabio Conti per 13-12 dopo continui ...

LIVE Italia-Ungheria - Europa Cup Pallanuoto 2018 in DIRETTA : le azzurre per sfatare il tabù magiaro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Ungheria: per la partita di stasera alle ore 18.30 il CT del Setterosa Fabio Conti conferma la squadra che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup di pallanuoto femminile e schiera dodici delle tredici atlete anche a Verona. Stop all’ultimo momento infatti per Domitilla Picozzi, per un problema a una mano, al suo ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : oggi Italia-Ungheria a Verona. Programma - orario d’inizio e tv : oggi lunedì 3 dicembre (ore 18.30) si gioca Italia-Ungheria, match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile. Le azzurre affronteranno la compagine magiara in una grande classica internazionale, il Setterosa andrà a caccia della vittoria di fronte al pubblico della piscina Monte Bianco di Verona con l’obiettivo di ipotecare la qualificazione alla Final Six della competizione che mette in palio tre ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : l’Italia sfida l’Ungheria a Verona - azzurre a caccia della vittoria : Oggi pomeriggio (ore 18.30) l’Italia affronterà l’Ungheria in un match valido per l’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile, il Setterosa torna in acqua a Verona per sfidare la compagine magiara in una grande classica internazionale. La seconda giornata della competizione continentale, che mette in palio tre pass per la World League dove si assegnerà un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si preannuncia già determinante per ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : le convocate dell’Italia per la partita con l’Ungheria. Confermata la formazione che ha battuto l’Olanda : Squadra che vince non si cambia: il CT del Setterosa Fabio Conti conferma in blocco la squadra che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e chiama le stesse tredici atlete per la seconda sfida, in programma lunedì 3 dicembre alle ore 18.30 a Verone contro l’Ungheria. Colonna portante della Nazionale si conferma l’Orizzonte Catania, con cinque atlete, mentre Rapallo e Roma ne portano ...

Pallanuoto – Europa Cup : il Settebello domina la Francia per 12-3 : Settebello super oggi in World League: Francia asfaltata 12-3 Ottima prestazione del Settebello del ct Campagna nella seconda giornata di Europa Cup. Gli azzurri hanno battuto oggi la Francia dominando sin dal primo tempo di gioco. Di Fulvio e compagni non hanno lasciato scampo alla formazione francese, battuta per 12-3. L’Italia, in attesa della sfida tra Francia e Montenegro, termina il suo girone d’andata di qualificazione ...