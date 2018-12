Palermo | trovato clochard morto con ferita alla testa

Palermo - ritrovato nel negozio di un antiquario un quadro del '600 rubato ad Ariccia 32 anni fa : "Ritratto di Marta Ghezzi Baldinotti" era stato trafugato nel 1986 dal Palazzo Chigi di Ariccia ed è stato rinvenuto vicino al Mercato delle Pulci. L'antiquario è stato denunciato per ricettazione insieme ad un uomo di Marsala

Palermo - ritrovato il corpo del medico Giuseppe Liotta. È morto a causa del maltempo mentre andava al lavoro : È stato trovato il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso nel nubifragio che si è abbattuto in provincia di Palermo.Dopo oltre quattro giorni di ricerche il cadavere è stato trovato in territorio di Roccamena, nel vigneto di un'azienda agricola allagata dal fiume Belice sinistro. Il corpo è stato notato dall'equipaggio di un elicottero della polizia di Stato.Il cadavere era in località ...

Maltempo - alluvione a Palermo : tragedia di Casteldaccia - ritrovato l’uomo scomparso con la figlia : I parenti hanno rintracciato Luca Rughoo e la figlia Emanuela: dei due si erano perse le tracce dopo la tragedia di Casteldaccia. Rughoo si è salvato perché era andato, con la figlia e la nipote Asia Giordano, a comprare dolciumi. Nella villa invasa dall’acqua l’uomo ha perso la moglie Monia Giordano, la madre Nunzia Flamia e il figlioletto Francesco di 3 anni. Al ritorno, quando si è reso conto della tragedia, è andato via sconvolto ...

