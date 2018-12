Oroscopo del 21 dicembre | Acquario top del giorno

Oroscopo della settimana : previsioni Mauro Perfetti - Detto Fatto : Oroscopo: previsioni settimanali di oggi di Mauro Perfetti a Detto Fatto Come ogni lunedì, immancabile anche oggi, 17 dicembre 2018, l’appuntamento televisivo con le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti a Detto Fatto, con Bianca Guaccero su Rai2, nella rubrica ‘La tombola delle stelle’. Come da tradizione, l’astrologo ha svelato le sue previsioni dell’Oroscopo della settimana tramite ...

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 dicembre : soddisfazioni per Scorpione e Cancro : La settimana che precede il Natale è giunta. Cosa prevedono le stelle per tutti i segni dello Zodiaco nel periodo compreso tra lunedì 17 e domenica 23 dicembre 2018? Di seguito, le previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci con lavoro, salute e amore. Ariete: la prima parte della settimana sarà quella migliore, avrete la possibilità di fare dei passi avanti, ma fate attenzione a non esagerare. Per quanto riguarda il lavoro, le incertezze sono ormai ...

Oroscopo del giorno 17 dicembre : forza per Leone e Sagittario : Inizia una nuova settimana del mese di dicembre 2018. Cosa prevedono le stelle e gli astri per quanto riguarda lunedì 17 dicembre? Ecco le previsioni astrologiche con stelle su lavoro, ambito salutare e amoroso dall'Ariete ai Pesci. Ariete: dopo un periodo difficile per voi, vi sentite pronti a fare dei cambiamenti importanti che riguardano soprattutto il lato lavorativo. Quella del 17 dicembre sarà una giornata importante per quanto riguarda i ...

Oroscopo del giorno 18 dicembre : martedì - eros a cinque stelle per Scorpione : L'Oroscopo del giorno 18 dicembre 2018 è pronto a dare informazioni e notizie in merito al prossimo martedì. Il periodo preso in considerazione dall'Astrologia dista praticamente giusto una settimana dal giorno di Natale, quindi iniziamo man mano a prendere coscienza di come evolveranno i giorni prima dell'attesissimo evento. Ritornando all'oggetto del presente articolo, quest'oggi a tenere alta la curiosità nonché l'attenzione di tutti noi, la ...

Oroscopo del 19 dicembre : Ariete interessante - Bilancia giù di tono : Mercoledì 19 dicembre 2019 sarà una giornata colma di stress sia fisico che mentale per quasi tutti i segni dello zodiaco, fra la Bilancia che si sente fuori luogo in un lavoro che non le piace e un Toro incline a trascurare gli affetti.

Oroscopo del 20 dicembre : Toro lavoratore ostinato : Cosa riserveranno gli astri ai 12 segni zodiacali? Duello tra Sole e Luna che farà storcere il naso agli Ariete. Le previsioni Ariete: saranno teneri ed aggraziati nei movimenti se nessuno contrasterà i nativi: nel caso opposto il malcapitato di turno dovrà vedersela con una furia incontenibile. Amore a fasi alterne. Toro: dediti al lavoro come fosse l'unica cosa che conti davvero. Per i nati del segno lo sarà, almeno per oggi. Sarà meglio che ...

Oroscopo oggi Paolo Fox : le previsioni del giorno 16 dicembre : Oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni di oggi, domenica 16 dicembre 2018 Non mancherà neanche oggi l’appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per tutta la settimana, con la classifica dei 12 segni zodiacali, che il re delle stelle di Rai2 svelerà, come da tradizione, più tardi in quel di Mezzogiorno in Famiglia con Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. E, in attesa di sapere come sarà la ...

Oroscopo di lunedì 17 per i single - Cancro incontra l'amore della sua vita : Approfondimento sulle news stellari dedicate alla situazione amorose dei single. Come sarà l'amore nella giornata di lunedì 17 dicembre? I cuori solitari potranno essere riscaldati da una ventata di passione ma soprattutto potranno avere buone notizie in amore? L'Oroscopo di inizio settimana promette bene per lo Scorpione, il Cancro, il Sagittario e i Pesci che saranno baciati dall'amore e potranno approfondire nuovi incontri fortunati. Meno ...

Oroscopo del 19 dicembre : Pesci inconcludenti - Leone solitario : Cosa riserveranno gli astri in questo mercoledì 19 dicembre ai dodici segni zodiacali? La Luna battagliera deciderà di premiare chi si impegnerà a fondo, con conseguenze sull'amore, sul lavoro e sulla fortuna. Vediamo ora maggiori dettagli segno per segno. L'Oroscopo di mercoledì 19 dicembre Ariete: Bando alla pigrizia in questa giornata. Ci sarà da darsi da fare dal mattino fino alla sera senza pausa alcuna. Facendo così, i nativi giungeranno ...

Oroscopo del 18 dicembre : Pesci letargico - Acquario pigro : Numerose le novità per martedì 18 dicembre per i 12 segni zodiacali, partendo dall'Ariete e finendo con i Pesci. Le previsioni per il 18 dicembre Ariete: sino alle 12 saranno con vento in poppa i nativi che col passare delle ore diverranno più concilianti. Il partner vorrà passare una serata romantica a lume di candela e gli Ariete faranno bene ad accontentarlo. Toro: prima mattinata fiacca ma dalle 12:30 l'entrata trionfale della Luna nel loro ...

Oroscopo lunedì 17 dicembre con le stelline del giorno : Capricorno e Pesci giù : L'Oroscopo del giorno 17 dicembre 2018 è pronto a mettere in pratica la qualità delle effemeridi rapportandole al primo giorno della prossima settimana. In evidenza soprattutto la classifica con le stelline attribuite ad ognuno dei dodici segni rappresentanti lo zodiaco. Altresì, non mancheranno, come sempre, le attesissime previsioni astrali incentrate sull'amore e sul lavoro: quest'oggi ad essere messi sotto "torchio" da parte delle stelle, in ...

Oroscopo Paolo Fox di domani : previsioni del 16 dicembre : Oroscopo domani Paolo Fox, segni di Fuoco: previsioni 16 dicembre L’Oroscopo domani di Paolo Fox, 16 dicembre: le previsioni dei segni di Fuoco. Ariete: sarà un weekend di grande interesse che concluderà una settimana non facile dal punto di vista lavorativo. L’amore non deve essere sottovalutato. Leone: sono fortissimi e domani vivranno una giornata protetta sotto tutti i punti di vista. Il passato è ormai alle spalle: di fronte ...

Oroscopo Branko dicembre : previsioni della settimana prossima - : Ai nati Gemelli Branko suggerisce di passeggiare a lungo in queste ultime giornate dell'anno, ma evitare sport invernali perchè è meglio; sempre a loro l'astrologo suggerisce di passare un fine ...

Oroscopo Branko dicembre : previsioni della settimana prossima : Branko Oroscopo: le previsioni della prossima settimana, segno per segno Si è conclusa un’altra settimana, una delle ultime del 2018 e, a circa quindici giorni dall’arrivo dell’anno nuovo, sveliamo alcune indicazioni generali sulle previsioni dell’Oroscopo di Branko della settimana prossima, riportate in rete dal sito Consumatrici (dove sono disponibili in modo più dettagliato e approfondito, tratte dal libro che il re ...