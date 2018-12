Oliverio indagato | “fondi ad azienda in cambio di stop a lavori per danneggiare sindaco

ilfattoquotidiano

: Mario Oliverio indagato, la Dda aveva chiesto i domiciliari. Il presidente: “Accuse infamanti, sciopero della fame” - fattoquotidiano : Mario Oliverio indagato, la Dda aveva chiesto i domiciliari. Il presidente: “Accuse infamanti, sciopero della fame” - fanpage : Appalti truccati in Calabria: indagato il Presidente della Regione Mario Oliverio - Tg3web : Indagato dalla Direzione Antimafia di Catanzaro il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Per lui dispos… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Una “lotta politica deteriore” giocata con i soldi pubblici, erogati anche senza giustificazione, e le ‘pressioni’ per rallentareaffidati alla stessa impresa a Cosenza, all’epoca amministrata da avversari politici, che a loro volta si erano interessati per fermare tutto evitando che a inaugurare le opere non fossero loro. Tanto che i funzionari pubblici, ‘venduti’ agli interessi degli imprenditori il cui unico obiettivo era “rastrellare quanto più denaro pubblico possibile”, la spiegavano così, riferendosi a politici e rappresentanti istituzionali: “Sono come i delinquenti, ti ricattano, tu ci chiedi un favore a loro e loro subito ti ricattano”. A rimetterci, tra ritardi e infrastrutture incomplete o inutilizzabili perché non in sicurezza, era la “disgraziata Calabria”, come la definiscono alcuni degli ...