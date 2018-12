Ok del governo anche ai fondi per le metropolitane e le buche di Roma

Emiliano 'deluso' dai 5Stelle : al governo squagliati come gelato al sole : 'Comandare è solo un mezzo - per Emiliano - ma la politica rimane fatta di competenza, merito, capacità di costruire comunità, e non solo di esercizio del potere'. 'Persino sui media, persino sulla ...

Quanto costerà e a chi spetterà il reddito di cittadinanza. Gli ultimi calcoli del governo : Il reddito di cittadinanza resta una linea del fronte nel confronto tra M5s e Lega, specie in vista del vertice di maggioranza dal quale dovranno uscire i numeri della manovra. Fonti di palazzo Chigi assicurano che non ci saranno tagli alle risorse per il reddito di cittadinanza e definiscono "fake news e voci di ogni tipo" l'ipotesi che sul tavolo delle trattative con la Commissione europea per ...

Manovra - Salvini : 'Per Bruxelles siamo il governo dell'imprevisto ma non caleremo le braghe' : "Tutti gli impegni che abbiamo preso con gli italiani per una politica migliore che costa meno diventeranno realtà", ha concluso.

Salvini : "Per l'Ue siamo il governo dell'imprevisto" | Manovra - stasera vertice decisivo : "Niente ecotassa - non è nel contratto" | Di Maio : "Sono ore cruciali" : Il ministro dell'Interno a Roma per "portare a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei".

"Il governo vuole far chiudere centinaia di giornali - il presidente della Repubblica impedisca questo colpo di spugna" : Una pagina intera su quotidiani e periodici nazionali e locali per rivolgere un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È l'iniziativa lanciata oggi (e che proseguirà nei prossimi giorni) dalla File, Federazione Italiana Liberi Editori. Nel mirino un emendamento del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, segnalato dal governo e quindi fatto proprio dalla maggioranza, alla legge di Bilancio in ...

Manovra - Lega all’attacco dell’ecotassa. Garavaglia : “Governo dice no”. Modifica per togliere anche gli incentivi al green : La Lega va all’attacco dell’ecotassa. Un emendamento alla Manovra del Carroccio propone lo stop non solo all’imposta sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, che nel frattempo smentisce la posizione della sua parigrado in quota M5s, Laura Castelli, e ribalta la posizione del governo: “Come esecutivo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, ...

Governo - Salvini 'Chi ci vuole mandare a casa rimarrà deluso'. Ma scoppia il caso Ecotassa : 'Leggo qualche giornale e sorrido: ma quanto dà fastidio alla vecchia politica e ai vecchi potenti che ci sia un Governo nuovo, che finalmente si interessa degli italiani e non dei poteri forti? ci ...

La sinistra rischia di essere espulsa dall'orizzonte del governo per molti anni : Il mondo in cui viviamo è sempre più insicuro e diviso. Tutto spinge a destra. Assistiamo a un terremoto su scala globale alimentato da forze di orientamento nazionalista e protezionista che demolisce ogni certezza. Una destra che si è affermata mediante un continuo processo di «invenzione della tradizione» che ha recuperato, sotto mentite spoglie, le parole d'ordine di sempre: la sacra difesa delle frontiere ...

Bruno Vespa svela il dietro le quinte del governo : 'La guerra di trincea tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : Ginacarlo Giorgetti , alla fine 'ha tirato fuori il rospo. Ha preso atto che il Movimento 5 Stelle ha vinto nel Sud perché ha promesso il reddito di cittadinanza e ha detto che un provvedimento ...

Malafinanza - la soluzione del governo è rimandare. Con buona pace dei risparmiatori : Le fanfare pre-elettorali sono state silenziate, i proclami del contratto di governo – oggetto delle prossime puntate di Chi l’ha visto? – e gli uomini del governo del cambiamento sono scomparsi dai radar mediatici che affrontano il tema. Questo è lo status quo della grande battaglia promessa dal governo giallo-verde contro la Malafinanza. L’unico strumento finora utilizzato per calmierare la delusione dei cittadini che il 4 ...

Totocalcio - l'idea del governo : «Restituiamolo al sistema sportivo» : Il sottosegretario con delega allo Sport, Giorgetti, vuole riportare in auge il Totocalcio: «Abbiamo siglato un'intesa con i Monopoli».

Meloni : 'Giorgetti è la testa del governo e la manina - lo sanno tutti' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Una task force per le infrastrutture in Sicilia - ok del governo Musumeci : al via il primo incontro operativo : ' Il Governo Musumeci prosegue Falcone sta facendo dell'interlocuzione costante con il mondo dell'impresa, del lavoro e dell'associazionismo una via privilegiata per rafforzare le azioni da mettere ...