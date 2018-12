Nuovo Ponte | Bucci blinda la scelta

Ponte Genova : Bucci - Nuovo Ponte a Natale 2019 : "Avremo il nuovo ponte a Natale del 2019 ". Così il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto della A10 sul Polcevera Marco Bucci , inaugurando questa mattina poco dopo le 11 il cantiere per la demolizione di quel che resta di ponte Morandi. "Appena avremo l'ok dalla procura, vedrete anche lo smontaggio". Elmetti in testa, pettorine catarifrangenti, sindaco, governatore ligure Giovanni ...

Impregilo e Cimolai per il Nuovo ponte : Come fatto per comporre il team per la demolizione, il commissario punta a prendere il meglio delle proposte arrivate

Salini presenta il progetto per il Nuovo Ponte Morandi : "Pronti a rifarlo in 12 mesi" : "Siamo pronti a fare il nuovo ponte di Genova il più in fretta possibile, per spirito di servizio. È un'offerta per la città, ora aspettiamo di sapere quale sarà la decisione". Lo ha detto Pietro Salini, Ad della Salini Impregilo, presentando il progetto per ricostruire il ponte Morandi. Salini ha anche confermato i tempi e i costi per la realizzazioni: 12 mesi e circa 200 milioni di euro. "Sono ottimista" per Genova ...