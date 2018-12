Nuovo direttivo per Rinnovamento per Spoleto

Nuovo Consiglio direttivo per la Camera tributaria degli avvocati : Presidente - Daniela Lorenzo : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Banche - Andrea Enria indicato dal direttivo della Banca centrale europea come Nuovo presidente della Vigilanza : Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di indicare l’italiano Andrea Enria, 57 anni, oggi presidente dell’Autorità Bancaria europea, come prossimo presidente del Consiglio di Vigilanza Bancaria. Se confermato da Parlamento europeo e Consiglio Ue, a gennaio 209 succederà alla francese Danièle Nouy come responsabile del Single Supervisory Mechanism a cui fa capo la supervisione delle 118 Banche principali della zona euro. Il ...