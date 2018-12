Nuoto - Federica Pellegrini : “50 medaglie sono tante e sono soddisfatta della settimana di gare ad Hangzhou” : Dopo aver sfiorato il podio nella sua gara, i 200 stile libero, si son chiusi nel migliore dei modi i Mondiali 2018 in vasca corta di Federica Pellegrini ad Hangzhou (Cina). La campionessa di Spinea ha infatti colto il bronzo iridato nell’ultima gara del programma, ovvero la 4×100 mista femminile. Una prestazione di insieme ottima delle azzurre nella quale la veneta ha offerto un contributo decisivo alla causa, regolando allo sprint ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Federica Pellegrini si gode la… 50ª medaglia : “un po’ di fortuna serve sempre” : La nuotatrice di Spinea ha vinto la cinquantesima medaglia internazionale in carriera, salendo sul podio con la 4×100 mista azzurra ai Mondiali in vasca corta “Sono molto contenta per la prestazione e personalmente perché ho conquistato la 50ª medaglia internazionale della carriera. Questa volta abbiamo avuto un po’ di fortuna che nella vita serve sempre. Sono contenta di tornare a casa con una medaglia e con la ...

Nuoto - tutte le medaglie vinte in carriera da Federica Pellegrini. Un nuovo bronzo nel palmares della Divina : “Sono molto contenta per la prestazione e personalmente perché ho conquistato la 50esima medaglia internazionale della carriera. Ho retto tutti i turni di gara con lo stesso ritmo. Del 200 che non nuotavo da un anno e mezzo. della 4×200 che sta tornando. Abbiamo una bella squadra. I giovani si stanno integrando bene e si stanno facendo rispettare crescendo nel confronto con gli avversari internazionali”. Sono queste le ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Federica Pellegrini non basta : l’Italia della staffetta 4×200 sl sesta - oro alla Cina : Ottima prestazione di Federica Pellegrini nella staffetta 4×200 stile libero femminile ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou: la Divina non basta, l’Italia sesta E’ terminata con la staffetta femminile 4×200 stile libero la penultima giornata di sfide ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou. Un avvio buono per l’Italia con Margherita Panziera, Erika Musso, la seconda azzurra a scendere in vasca ...

Federica Pellegrini infuriata per le critiche : "Se volete - Nuoto con un bersaglio" : Federica Pellegrini è tornata alle gare, la nuotatrice azzurra impegnata nei Mondiali in vasca corta di Hangzou è stata protagonista di una velenosa polemica con la rete televisiva Eurosport . Dopo il ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. IL PAGELLONE. Martina Carraro : il bronzo della maturità. Federica Pellegrini : è l’addio ai 100? : Martina Carraro 8.5: Dieci anni sono passati da quando, giovanissima, seppe conquistare la convocazione ai Mondiali di Roma, stupendo tutti. Due lustri dopo Martina Carraro si va a prendere il primo podio internazionale di una carriera che sembra arrivata finalmente al culmine. La scelta del trasferimento da Bologna a Imola, di essere allenata dallo stesso tecnico del fidanzato Fabio Scozzoli, si è rivelata vincente e lei non ha avuto mai ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Federica Pellegrini eliminata in semifinale sui 100 stile : Federica Pellegrini non riesce nell’impresa di qualificarsi alla finale dei 100 metri stile libero ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Hangzhou (Cina). La Divina cercava il colpaccio sulle quattro vasche ma la sua prestazione non è bastata per rientrare tra le magnifiche otto che si contenderanno le medaglie: l’azzurra ha concluso la propria semifinale in quarta posizione col tempo di 52.86, a un ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Federica Pellegrini non ce la fa : la Divina fuori dalla finale dei 100 stile libero : Niente da fare per Federica Pellegrini: il decimo posto non basta all’azzurra per staccare il pass per la finale dei 100 metri stile libero ai Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 Dopo il quarto posto di ieri nei 200 stile libero, Federica Pellegrini è tornata in vasca oggi, nella seconda giornata dei Mondiali di Nuoto in vasca corta per la semifinale dei 100 stile libero, la sua nuova avventura. L’azzurra ha chiuso la sua ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 12 dicembre. Quadarella negli 800 sl - in gara anche Federica Pellegrini e Codia. 4×50 mista donne in finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-2 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati fini. In ...