Normale e Lega | l’irresponsabilità civile dell’eccellenza

huffingtonpost

: RT @99Posse: Lettura altamente consigliata a tutti i meridioali che hanno votato o stanno pensando di votare la Lega - bencivenga55 : RT @99Posse: Lettura altamente consigliata a tutti i meridioali che hanno votato o stanno pensando di votare la Lega - AdamartArt : RT @terroninews: LA LEGA BLOCCA LA SEZIONE STACCATA DELLA NORMALE DI PISA A NAPOLI, MA LA SCUOLA SUPERIORE DEL SUD SI FARA' COMUNQUE https:… - aleLand03 : RT @99Posse: Lettura altamente consigliata a tutti i meridioali che hanno votato o stanno pensando di votare la Lega -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) (A cura di Pasquale Terracciano, assegnista di ricerca in filosofia presso l'Universitá di Pisa, ex allievo della ScuolaSuperiore)Il rapporto SVIMEZ 2018 ha evidenziato, come di consueto, il progressivo allargarsi del saldo migratorio universitario tra Sud e Nord – il numero di studenti che da Sud vanno verso Nord - rispetto al percorso inverso. L'emigrazione universitaria innesca un circolo vizioso di minori opportunità, ulteriore riduzione dei trasferimenti pubblici e impoverimento del capitale sociale, che costa al Sud 3 miliardi (miliardi) l'anno. Una delle soluzioni prospettate è rafforzare politiche di sviluppo di settori di eccellenza.Lo scorso anno la ScuolaSuperiore aveva deciso di creare una partnership con la Federico II, per aprire una sezione dellaa Napoli,ta a determinati cluster di ricerca. Pisa si è ...