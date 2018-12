Non solo Santa Claus | tra botte e patate marce per i bimbi monelli | ecco tutti i miti

Non solo sport. L'esempio di Antonio Megalizzi. L'eredità di Mario Draghi. E altre pagine - Non solo - di sport. : Ma non è dalla cronaca sportiva che piovono le notizie più preoccupanti. Quelle, semmai, giungono dalla 'attualità ', dalla 'politica' e dalla 'nera '. E che, in un modo o nell'altro, sembrano ...

Inter - Icardi Non solo gol : ora Maurito gioca di più per la squadra. L'ANALISI del Club : Il cucchiaio su rigore ha fatto tornare il sorriso a tutto il mondo Inter. Destro "scavato", palla in rete e tre punti contro l'Udinese. Segna sempre Mauro Icardi, anche contro il Psv dove è arrivata l'amara eliminazione dalla Champions e in campionato, dove il ...

Corsi inglese per bambini e Non solo : tutti i metodi di apprendimento : La nuova generazione di bambini è nativa digitale e poliglotta. Vive infatti in contesti sempre più globalizzati, soprattutto nelle grandi

La magia dei libri illustrati : alcuni consigli - Non solo per i più piccoli - : ... grazie anche a un raffinato apporto estetico e all'uso di eccezionali finestrelle pop-up, rende ai ragazzi fruibili e completi temi per molti ostici come la fisica e la scienza. Leonora Carrington ...

Napoli - Non solo la Fiorentina su Rog : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport , oltre alla Fiorentina anche Bologna e Parma si starebbero interessando al croato Marko Rog , possibile partente nelle prossime finestre di mercato.

Domenica In - Flavio Insinna crolla : lacrime da Mara Venier - Non solo il video di Fabrizio Frizzi : Momenti di commozione per Flavio Insinna a Domenica In . Il conduttore dell' Eredità è in studio per parlare di Telethon , la tradizionale Maratona televisiva Rai per la raccolta fondi per il sostegno ...

Anastasio : 'Non sono fascista - voglio solo concentrarmi sulla musica' : Il giovane rapper Anastasio, fresco vincitore del noto talent-show musicale X-Factor, non si sta godendo la vittoria come avrebbe voluto. Nei giorni scorsi è stato protagonista di un'accesa polemica sulle sue opinioni politiche, generata dai suoi like sui Facebook a post riconducibili a Lega e Casapound. Il cantante aveva già commentato l'accaduto in una conferenza stampa, sperando di spegnere le polemiche sul nascere, ma evidentemente non è ...

Ponte Morandi - aperto cantiere per demolizione - Bucci : 'Non è solo per la città - ma per la Regione e l'Italia' : A 4 mesi dal crollo che ha provocato 43 morti, partiti oggi i lavori per la demolizione di quel che resta del Ponte Morandi a Genova. E dal 31 marzo al via la ricostruzione con il sindaco Bucci che ...

Parigi : Non solo gilet gialli - in piazza anche Marianne a seno nudo : Sale la tensione a Parigi nel quinto sabato di protesta dei gilet gialli. Disordini sugli Champs-Elysees tra alcune decine di manifestanti e la polizia che ha usato lacrimogeni. 8 mila gli agenti ...

Non solo William e Kate : ecco la cartolina di Natale di Harry e Meghan : Non solo le cartolina di Natale di William e Kate Middleton e di Carlo e Camilla. Anche Meghan Markle e Harry quest’anno hanno reso pubblico il loro biglietto-ritratto di auguri. Ed ecco che, viste le tensioni e la competizione mediatica tra i duchi di Cambridge e i duchi di Sussex, si apre inevitabilmente un’altra ‘guerra’ a colpi di fotografie ufficiali per le feste. “Il biglietto natalizio di Harry e Meghan è migliore di quello di Will ...

MotoGp – Non solo Ciabatti - Lorenzo e Vinales commoventi sui social : i saluti social dopo la scomparsa di Silvio Sangalli [GALLERY] : Ciabatti, Tardozzi, Jorge Lorenzo e Maverick Vinales salutano Silvio Sangalli, scomparso ieri sera, con dei commoventi post sui social Ieri sera la terribile notizia della tragica scomparsa di Silvio Sangalli, team coordinator della Ducati. Sangalli si è spento a soli 54 anni, lasciando un incredibile vuoto all’interno del team di Borgo Panigale e in tutto il mondo della MotoGp. Sui social piovono messaggi d’addio: “Non ...

X Factor 12 - Anastasio : “Non sono fascista - tutta fuffa. I like a certi post li ho messi io ma vuol dire solo che ho letto” : Con nessuno degli schieramenti politici. Dopo quanto uscito nei giorni scorsi a proposito di una ipotetica vicinanza di Anastasio a CasaPound e Salvini per via di alcuni like e post avvistati sul suo profilo Facebook, il vincitore di X Factor 12, con una intervista rilasciata a Repubblica, prova a fare chiarezza. E alla domanda “ma lei è fascista?” risponde “Neppure un po’, è tutta fuffa”. I like, però, quelli li ha ...

